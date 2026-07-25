Tottenham, De Zerbi duro nello spogliatoio: "Chi non è felice qui vada via"

"Sono stato molto chiaro fin dall'inizio della mia esperienza al Tottenham. Ho detto: chi non vuole restare al Tottenham? Chi non è felice, chi non è orgoglioso di stare qui, deve andare via ". Queste sono state le parole di Roberto De Zerbi , tecnico degli Spurs, al suo spogliatoio dopo la questione Lucas Bergvall . Il centrocampista svedese, finito nel mirino del Nottingham Forest, resta infatti al centro delle indiscrezioni di mercato. Il Tottenham ha già respinto una prima offerta da 38 milioni di sterline, mentre il club inglese sarebbe pronto a rilanciare fino a 45 milioni. De Zerbi, però, ha voluto chiarire quale sarà il criterio con cui verranno prese le decisioni nelle prossime settimane.

De Zerbi: "Voglio giocatori felice di restare qui"

"Voglio giocatori orgogliosi e felici di restare qui, che scendano in campo al Tottenham Hotspur Stadium con una grande motivazione. Perché oggi nel calcio, se si pensa anche al Mondiale, la motivazione fa la differenza. La motivazione è essere felici di appartenere a una squadra", ha spiegato l'ex allenatore del Brighton, che ha ammesso di non aver ancora affrontato direttamente la questione con Bergvall, arrivato nel 2024 dal Djurgarden e utilizzato con il contagocce nel finale della scorsa stagione.

De Zerbi e il caso Bergvall

"Non ho ancora parlato con Lucas. Lo farò nei prossimi giorni e prenderemo la decisione migliore per il club, per Lucas, per me e per tutti noi, senza problemi. Lucas è un grandissimo talento". L'allenatore ha inoltre evidenziato come la concorrenza a centrocampo sia aumentata dopo gli importanti investimenti effettuati dal club, con gli arrivi di Sandro Tonali e Mateus Fernandes: "Ci sarà una grande competizione per giocare perché, alla fine, penso che avremo due giocatori per ogni posizione. Se vuole restare, sarò felice".

Il mercato

Sul mercato, De Zerbi ha lasciato intendere che gli Spurs non hanno ancora concluso le proprie operazioni. Dopo gli innesti dei difensori Jan Paul van Hecke, Andy Robertson e Marcos Senesi, il focus si sposterà sul reparto offensivo. "Prima di tutto penso che il nostro mercato non sia ancora finito. Dobbiamo completarlo, dobbiamo prendere ancora un paio di giocatori, forse di più, forse non meno, ma sicuramente un paio di elementi", ha concluso De Zerbi.