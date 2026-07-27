Tra calcio e red carpet, alle radici di un sogno: i Friedkin a Cannes stanno ricostruendo da zero un club storico

Friedkin e il legame con Cannes

A Cannes, la città che ha celebrato sul red carpet le sue opere cinematografiche, l’imprenditore ha deciso di mettere radici ricostruendo un club dalle sue macerie. Non gli è bastato essere il custode della Roma, la squadra più tifata «nella più iconica città al mondo», dove insegue almeno uno scudetto al prezzo di mezzo milione al giorno (sono i soldi che ha messo dal 2020); da tre anni il texano ha prelevato la società simbolo del glamour della Costa Azzurra, quella dove è prassi trovare decine di Ferrari o Lamborghini parcheggiate davanti alle centinaia di boutique delle grandi marche. L’esclusività che questa famiglia ricerca, a Roma rischia di passare come disdegno. Qui è segno di prestigio.

Il ritorno tra i professionisti e il progetto per lo stadio

Dai dilettanti il Cannes è approdato in terza serie grazie alla guida sapiente del figlio Ryan, da queste parti “il presidente”. Il professionismo mancava da 15 stagioni. L’obiettivo, nel giro di un lustro, è raggiungere la Ligue1 e poi, perché no, riannodare i fili col passato riaffacciandosi pure in Europa. In riviera sono cresciuti campioni del calibro di Vieira e Zidane e, negli anni Novanta, il popolo “cannois” ha vissuto persino un paio di avventure soddisfacenti in Coppa Uefa. Il calcio, insomma, è pane quotidiano tanto quanto i film. «Saremo il Como di Francia», dicono i tifosi, entusiasti all’idea della scalata. La nuova proprietà punta a rendere il Cannes un modello imprenditoriale tra sviluppo del settore giovanile e infrastrutture. Anche qui, come a Liverpool (sponda Everton) e a Roma (burocrazia permettendo), Friedkin progetta uno stadio-gioiello. Quello di oggi, intitolato a Pierre de Coubertin, il fondatore dei moderni Giochi Olimpici, ha oltre 12.000 posti a sedere ed è sufficiente per le esigenze di categoria. In futuro dovrebbe non esserlo più.