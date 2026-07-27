Tra calcio e red carpet, alle radici di un sogno: i Friedkin a Cannes stanno ricostruendo da zero un club storico
INVIATO A CANNES - Se il cinema è davvero uno specchio dipinto, come sosteneva Ettore Scola, Friedkin deve averci visto riflessa la propria anima. L’aviatore dei cieli, il venditore di Toyota, il produttore di pellicole di successo, il magnate del turismo di lusso, il patron sportivo: Dan sa essere tutto questo e molto altro, senza la smania di raccontarsi. Un americano “al contrario” nel suo vivere dentro una bolla di silenzi e riflessioni - ad alcuni ricorda il giovane Papa statunitense della serie di Sorrentino che non appariva né parlava per scelta - eppure decisionista come soltanto un tycoon con un patrimonio personale da 11,4 miliardi di dollari sa essere.
Friedkin e il legame con Cannes
A Cannes, la città che ha celebrato sul red carpet le sue opere cinematografiche, l’imprenditore ha deciso di mettere radici ricostruendo un club dalle sue macerie. Non gli è bastato essere il custode della Roma, la squadra più tifata «nella più iconica città al mondo», dove insegue almeno uno scudetto al prezzo di mezzo milione al giorno (sono i soldi che ha messo dal 2020); da tre anni il texano ha prelevato la società simbolo del glamour della Costa Azzurra, quella dove è prassi trovare decine di Ferrari o Lamborghini parcheggiate davanti alle centinaia di boutique delle grandi marche. L’esclusività che questa famiglia ricerca, a Roma rischia di passare come disdegno. Qui è segno di prestigio.
Il ritorno tra i professionisti e il progetto per lo stadio
Dai dilettanti il Cannes è approdato in terza serie grazie alla guida sapiente del figlio Ryan, da queste parti “il presidente”. Il professionismo mancava da 15 stagioni. L’obiettivo, nel giro di un lustro, è raggiungere la Ligue1 e poi, perché no, riannodare i fili col passato riaffacciandosi pure in Europa. In riviera sono cresciuti campioni del calibro di Vieira e Zidane e, negli anni Novanta, il popolo “cannois” ha vissuto persino un paio di avventure soddisfacenti in Coppa Uefa. Il calcio, insomma, è pane quotidiano tanto quanto i film. «Saremo il Como di Francia», dicono i tifosi, entusiasti all’idea della scalata. La nuova proprietà punta a rendere il Cannes un modello imprenditoriale tra sviluppo del settore giovanile e infrastrutture. Anche qui, come a Liverpool (sponda Everton) e a Roma (burocrazia permettendo), Friedkin progetta uno stadio-gioiello. Quello di oggi, intitolato a Pierre de Coubertin, il fondatore dei moderni Giochi Olimpici, ha oltre 12.000 posti a sedere ed è sufficiente per le esigenze di categoria. In futuro dovrebbe non esserlo più.
Dan Friedkin, di casa a Cannes
La Palma d’Oro, che i film targati Friedkin conquistano al Palais des Festivals da 6 edizioni consecutive, è il suo feticcio. Il calcio, l’unico ambito dove sente di non aver raggiunto vette d’eccellenza, sta diventando la sua missione. Pallone e macchina da presa, stadi e sale, atleti e star del grande schermo hanno in comune molto più di quanto appaia: entrambi i mondi raccontano storie destinate a colpire l’immaginario collettivo nelle sue passioni più autentiche, costruendo miti ed eroi. In una grande azione, come in una scena da Oscar o da Palma, Friedkin ha trovato molto più di un semplice business. Deve averlo capito nel 2019, quando si recò in Costa Azzurra durante una pausa dalle riprese de “L’ultimo Vermeer”, la sua opera prima da regista. A Cannes Dan può persino passeggiare senza essere disturbato lungo la Promenade de la Croisette, fermarsi in qualche ristorante di lusso per gustare la tradizionale Bouillabaisse, la zuppa di pesce con erbe aromatiche, e gustarsi il panorama dalla terra ferma o dallo yacht. La leggenda narra che proprio osservando l’orizzonte, oltre le spiagge sabbiose e il mare calmo, abbia ideato la struttura imprenditoriale che oggi rappresenta la spina dorsale del suo impero: l’automotive da una parte, gli hotel a cinque stelle dall’altra, con gli investimenti nello studio di produzione dei film, Imperative Entertainment, e in quello di distribuzione, la Neon, a fare da anello di congiunzione con la Pursuit Sports, la società dedicata allo sviluppo delle proprietà sportive. Roma, Everton e Cannes sono tre sorelle che collaborano soprattutto dal punto di vista commerciale. Prima o poi, arriveranno a stringere anche sinergie di campo. Il prossimo step sarà proprio quello di rendere questo polo un punto di riferimento nelle multiproprietà, al netto dei paletti esistenti in ambito Uefa, un altro posto dove Dan è di casa.
Il futuro
Nella stagione 2024-25 i biancorossi hanno dato un piccolo assaggio del loro potenziale, raggiungendo la semifinale di Coppa di Francia. A maggio 2026 hanno centrato la promozione. La Ligue 2 è già nel mirino. Secondo il sindaco della città, David Lisnard, «l’obiettivo è guadagnare una categoria ogni due anni». Dal 2023, dopo il passaggio di quote da Madame Anny Courtade, che ha scelto i Friedkin tra 74 ricchi potenziali acquirenti, il numero dei dipendenti della società è raddoppiato, sono arrivati decine di calciatori dalle serie superiori e il reparto medico del club è stato potenziato. Negli staff sono entrati ex campioni come Amalfitano e Coupet. Da ottobre è il Ceo Gobin, dirigente che ha studiato in America, a guidare le operazioni. Il budget per gli acquisti? Triplicato. “La vita non è come l’hai vista al cinematografo, la vita è più difficile” è il consiglio di Alfredo al giovane Salvatore in Nuovo Cinema Paradiso. Friedkin lavora da sempre per ribaltare questa prospettiva, avvicinando la realtà ai sogni.
INVIATO A CANNES - Se il cinema è davvero uno specchio dipinto, come sosteneva Ettore Scola, Friedkin deve averci visto riflessa la propria anima. L’aviatore dei cieli, il venditore di Toyota, il produttore di pellicole di successo, il magnate del turismo di lusso, il patron sportivo: Dan sa essere tutto questo e molto altro, senza la smania di raccontarsi. Un americano “al contrario” nel suo vivere dentro una bolla di silenzi e riflessioni - ad alcuni ricorda il giovane Papa statunitense della serie di Sorrentino che non appariva né parlava per scelta - eppure decisionista come soltanto un tycoon con un patrimonio personale da 11,4 miliardi di dollari sa essere.
Friedkin e il legame con Cannes
A Cannes, la città che ha celebrato sul red carpet le sue opere cinematografiche, l’imprenditore ha deciso di mettere radici ricostruendo un club dalle sue macerie. Non gli è bastato essere il custode della Roma, la squadra più tifata «nella più iconica città al mondo», dove insegue almeno uno scudetto al prezzo di mezzo milione al giorno (sono i soldi che ha messo dal 2020); da tre anni il texano ha prelevato la società simbolo del glamour della Costa Azzurra, quella dove è prassi trovare decine di Ferrari o Lamborghini parcheggiate davanti alle centinaia di boutique delle grandi marche. L’esclusività che questa famiglia ricerca, a Roma rischia di passare come disdegno. Qui è segno di prestigio.
Il ritorno tra i professionisti e il progetto per lo stadio
Dai dilettanti il Cannes è approdato in terza serie grazie alla guida sapiente del figlio Ryan, da queste parti “il presidente”. Il professionismo mancava da 15 stagioni. L’obiettivo, nel giro di un lustro, è raggiungere la Ligue1 e poi, perché no, riannodare i fili col passato riaffacciandosi pure in Europa. In riviera sono cresciuti campioni del calibro di Vieira e Zidane e, negli anni Novanta, il popolo “cannois” ha vissuto persino un paio di avventure soddisfacenti in Coppa Uefa. Il calcio, insomma, è pane quotidiano tanto quanto i film. «Saremo il Como di Francia», dicono i tifosi, entusiasti all’idea della scalata. La nuova proprietà punta a rendere il Cannes un modello imprenditoriale tra sviluppo del settore giovanile e infrastrutture. Anche qui, come a Liverpool (sponda Everton) e a Roma (burocrazia permettendo), Friedkin progetta uno stadio-gioiello. Quello di oggi, intitolato a Pierre de Coubertin, il fondatore dei moderni Giochi Olimpici, ha oltre 12.000 posti a sedere ed è sufficiente per le esigenze di categoria. In futuro dovrebbe non esserlo più.