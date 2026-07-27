Antoine Gobin, il CEO del Cannes: "Dan vuole fare le cose in grande, sogniamo la scalata stile Como"

INVIATO A CANNES - «Per raggiungere un obiettivo bisogna correre, ma prima di correre è necessario camminare svelti», è il motto di Antoine Gobin , 37 anni, manager formatosi negli Stati Uniti con un passato recente da amministratore delegato del Beveren, in Belgio. È lui l’uomo al quale Friedkin ha affidato la crescita e lo sviluppo del Cannes , il più piccolo dei suoi figli calcistici ma per certi versi quello con le prospettive più affini alla visione imprenditoriale del gruppo texano. «La nostra storia ci permette di guardare in alto: e quindi la Ligue2 è un obiettivo. Ma nel nostro futuro non può che esserci l’approdo in Ligue1».

Zidane, Frey, Vieira. Tanti big francesi sono passati da qui. Cannes non è solo cinema, giusto?

«Friedkin vuole fare le cose in grande. Il cinema è una delle sue passioni, e qui a Cannes gli ha dato enormi soddisfazioni, ma non è diventato proprietario di questo club soltanto per avere una vetrina. Non ne avrebbe avuto bisogno. Dan ama Cannes. Acquistando il club, nel 2023, ha voluto ridonare qualcosa a questa comunità che lo ha sempre accolto a braccia aperte».

In che modo il calcio può essere un veicolo per questa città?

«La nostra gente è molto appassionata, lo stadio è quasi sempre pieno nonostante fino a pochi mesi fa eravamo in quarta serie. Parliamo di una città con 3 milioni di turisti l’anno. Certo non è Roma, ma si tratta di una delle mete turistiche più gettonate della Francia. Abbiamo due basi di fan, i nostri tifosi locali e il mondo, Vip inclusi, che viene a visitare Cannes, le sue spiagge, la riviera, la festa del cinema».

C’è un modello al quale vi ispirate?

«Penso a Venezia e Como in Italia, due realtà calcistiche importanti che uniscono l’interesse per il glamour e per le grandi star internazionali dello spettacolo a luoghi iconici da visitare».

Vi siete posti un orizzonte per la scalata?

«Guardate il Como dov’era sei anni fa, ora è in Champions. Cannes può essere ambiziosa, ma con sostenibilità, costruendo un grande settore giovanile che potrà darci calciatori forti in breve tempo».

Nei piani c’è anche il nuovo stadio?

«C’è un dialogo con la città per ammodernarlo o per costruirne uno nuovo, molto però dipenderà dal nostro percorso di crescita».

Esiste una collaborazione diretta con la Roma?

«C’è un filo diretto che va oltre le due amichevoli negli ultimi due anni. Siamo in contatto costante con Gandler, il responsabile dei ricavi. L’anno scorso diversi partner commerciali della Roma sono venuti a farci visita. Chissà che in futuro la collaborazione non diventi anche tecnica. Al momento abbiamo un calciatore in prestito dall’Everton, un attaccante di 21 anni, George Morgan. Sarebbe fantastico poter valorizzare anche i talenti cresciuti a Trigoria».