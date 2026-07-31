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venerdì 31 luglio 2026
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Birmingham-Barcellona: guarda l’amichevole in diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport

Birmingham-Barcellona: guarda l’amichevole in diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport

C'è un solo modo per vivere uno degli appuntamenti più affascinanti della preseason blaugrana: ecco l'orario del calcio d'inizio e tutte le info sul test odierno
1 min
TagsBirminghamBarcellona

Nella suggestiva cornice del St Andrew's Stadium, noto come St. Andrew's @ Knighthead Park per ragioni di sponsorizzazione, il Birmingham ospita il Barcellona di Hansi Flick in occasione dell'amichevole di lusso che il Corriere dello Sport trasmetterà in diretta esclusiva gratuita sul proprio canale YouTube. Un appuntamento imperdibile, a poche settimane dal via del massimo campionato spagnolo e di una stagione che dovrà vedere i blaugrana nuovamente protagonisti.


Se non visualizzi correttamente il player guarda in streaming sul canale YouTube di Corriere dello Sport.

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