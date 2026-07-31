Birmingham-Barcellona: guarda l’amichevole in diretta streaming sul canale YouTube del Corriere dello Sport
Nella suggestiva cornice del St Andrew's Stadium, noto come St. Andrew's @ Knighthead Park per ragioni di sponsorizzazione, il Birmingham ospita il Barcellona di Hansi Flick in occasione dell'amichevole di lusso che il Corriere dello Sport trasmetterà in diretta esclusiva gratuita sul proprio canale YouTube. Un appuntamento imperdibile, a poche settimane dal via del massimo campionato spagnolo e di una stagione che dovrà vedere i blaugrana nuovamente protagonisti.
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