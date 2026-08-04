Messi dal cuore d'oro, dona alla città di Madrid 80 mila euro per l'emergenza incendi

La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha annunciato sui suoi social media che Lionel Messi ha donato 80.000 euro per la ricostruzione della Sierra Oeste dopo l'emergenza incendi. "Voglio ringraziarlo e dirgli che i madrileni sperano di riceverlo presto per dargli l'applauso che merita", ha scritto Ayuso.