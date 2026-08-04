Salah riparte dal Trabzonspor: è fatta. Volo prenotato per la Turchia  

Dopo la buona parentesi al Mondiale con l'Egitto (due gol e due assit) e l'addio al Liverpool dopo nove stagioni, Mohamed Salah è pronto a diventare un nuovo giocatore del Trabzonspor. E' tutto definito, tanto che è già stato organizzato il viaggio destinazione Turchia. Il colpo grosso lo ha annunicato lo stesso club turco, che nelle ultime ore ha battuto la concorrenza del Besiktas per l'ex Roma e Fiorentina. Salah, dunque, il prossimo anno giocherà in Super Lig.