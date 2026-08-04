Salah riparte dal Trabzonspor: è fatta. Volo prenotato per la Turchia  

L'egiziano, ex Roma, Liverpool e Fiorentina, è atteso domani sera a Trebisonda per iniziare la nuova avventura: tutti i dettagli 

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Pubblicato il 04.08.2026, 23:35

Salah

Dopo la buona parentesi al Mondiale con l'Egitto (due gol e due assit) e l'addio al Liverpool dopo nove stagioni, Mohamed Salah è pronto a diventare un nuovo giocatore del Trabzonspor. E' tutto definito, tanto che è già stato organizzato il viaggio destinazione Turchia. Il colpo grosso lo ha annunicato lo stesso club turco, che nelle ultime ore ha battuto la concorrenza del Besiktas per l'ex Roma e Fiorentina. Salah, dunque, il prossimo anno giocherà in Super Lig.  

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Il comunicato del Trabzonspor per Salah 

"Il calciatore Mohamed Salah, con il quale abbiamo avviato le trattative per il trasferimento, sarà presente domani, alle ore 12, all'Aeroporto Ataturk di Istanbul. Il giocatore dovrebbe arrivare a Trebisonda lo stesso giorno, in serata", si legge in un post sull'account X del Trabzonspor. 

 

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