Il meglio della Liga Portugal Betclic, con protagoniste Porto, Benfica e Sporting Lisbona, rimane in esclusiva su Dazn fino al 2028

La Primeira Liga 2026/27 si prepara al suo calcio di inizio e il Porto, campione in carica, si presenta anche quest’anno come la squadra da battere. La formazione allenata da Francesco Farioli ha inaugurato la stagione conquistando la Supercoppa, un successo che ha permesso ai Dragões di superare il Benfica nel numero di trofei nazionali e diventare il club più titolato del Portogallo. Un “titolo” che renderà ancora più intensa la storica rivalità con il Benfica che, nel corso della stagione, proverà a interrompere il dominio dei rivali e a conquistare il 39° campionato della propria storia. Per rilanciare le ambizioni del Club, le Águias hanno scelto per il post Mourinho il tecnico Marco Silva. Nella corsa al vertice si inserisce di diritto anche lo Sporting Lisbona. Dopo il secondo posto della scorsa stagione, i biancoverdi si preparano a ripartire con una rosa ulteriormente rinforzata. Tra i nuovi innesti c’è anche Issa Doumbia, centrocampista italiano classe 2003, che ha firmato un contratto fino al 2031 e si sta già mettendo in evidenza.

La prima giornata di campionato, in esclusiva su DAZN, vedrà lo Sporting Lisbona impegnato nella trasferta contro l’Estrela, sabato 8 agosto alle 21.30 mentre domenica 9 agosto scenderanno in campo alle 19.00 il Porto nella sfida contro l’Alverca, e alle 21.30 il Benfica contro l’Académico de Viseu.

Grazie alla trasmissione esclusiva dei match di cartello del massimo campionato portoghese e alla disponibilità degli highlights di ogni giornata, DAZN continua ad offrire ai tifosi un’ampia offerta calcistica e rafforza il suo impegno nel proporsi come punto di riferimento per gli appassionati di calcio.