De Paul segna e mostra una maglia speciale: la dedica a Messi è emozionante

Sono giorni di lutto per Leo Messi . Nella sera del 7 agosto, a Rosario, è morto all'età di 68 anni suo padre Jorge dopo una lunga malattia. Tantissimi i messaggi di vicinanza arrivati dal mondo del calcio per la Pulce. Tra questi, c'è stata una dedica speciale da un suo compagno di club e nazionale, Rodrigo De Paul , che ha voluto omaggiare Messi mostrando la sua maglia dopo aver segnato un gol.

De Paul segna con l'Inter Miami e mostra la maglia di Messi

L'Inter Miami è sceso in campo davanti al pubblico di casa del Nu Stadium, per la partita di Leagues Cup contro il Monterrey. A vincere sono stati i messicani per 2-1 in rimonta, dopo che a sbloccare la gara è stato un gran gol dalla distanza di Rodrigo De Paul. L'ex Udinese e Atletico Madrid ha deciso di dedicare la propria rete a Messi, che per ovvi motivi non ha preso parte alla partita. De Paul si è sollevato la maglietta, mostrando quella del numero 10, che indossava sotto.

La dedica di De Paul

Durante l'esultanza De Paul più volte ha indicato il nome di Messi sulla maglietta, volendo quindi che il pubblico tributasse il giusto omaggio all'otto volte pallone d'Oro. Messi giovedì era tornato in campo dal primo minuto con la squadra di club per la prima volta dopo il Mondiale con l'Argentina (giocato proprio al fianco di De Paul). Un ritorno da fuoriclasse quale è, avendo segnato due gol e fornito un assist nella vittoria per 4-2 contro l'Atletico San Luis. Adesso, in questi giorni di lutto, il mondo del calcio sta continuando a mostrare affetto e vicinanza a Messi.