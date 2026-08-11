Community Shield 2026, Arsenal-Manchester City in diretta su DAZN

Appuntamento il 16 agosto alle ore 16:00 con la sfida che apre la stagione inglese

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Pubblicato il 11.08.2026, 11:41

In attesa del ritorno della Serie A Enilive e dei principali campionati calcistici internazionali disponibili su DAZN, il 16 agosto la piattaforma di intrattenimento sportivo leader a livello globale, trasmetterà per i tifosi italiani il Community Shield 2026, l'appuntamento che tradizionalmente apre la stagione calcistica inglese mettendo di fronte i campioni della Premier League e i vincitori della FA Cup.

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Il primo trofeo della stagione inglese su DAZN

Il primo trofeo della stagione inglese quest’anno si disputerà eccezionalmente al Millennium Stadium di Cardiff, in Galles, e vedrà sfidarsi l'Arsenal, vincitore della Premier League 2025/26, e il Manchester City, detentore della FA Cup. Come da tradizione, la competizione si svolge nel weekend che precede l'inizio della Premier League e il match sarà l'occasione per rivedere alcuni dei grandi protagonisti del calcio mondiale, come Erling Haaland, oltre a talenti che hanno fatto sognare durante la Coppa del Mondo e ai calciatori italiani Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City, e Riccardo Calafiori, in forza ai Gunners. Il Community Shield 2026 sarà disponibile in diretta su DAZN dalle ore 16:00, con commento in italiano.

 

 

 

 

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