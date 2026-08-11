Community Shield 2026, Arsenal-Manchester City in diretta su DAZN

Il primo trofeo della stagione inglese su DAZN

Il primo trofeo della stagione inglese quest’anno si disputerà eccezionalmente al Millennium Stadium di Cardiff, in Galles, e vedrà sfidarsi l'Arsenal, vincitore della Premier League 2025/26, e il Manchester City, detentore della FA Cup. Come da tradizione, la competizione si svolge nel weekend che precede l'inizio della Premier League e il match sarà l'occasione per rivedere alcuni dei grandi protagonisti del calcio mondiale, come Erling Haaland, oltre a talenti che hanno fatto sognare durante la Coppa del Mondo e ai calciatori italiani Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City, e Riccardo Calafiori, in forza ai Gunners. Il Community Shield 2026 sarà disponibile in diretta su DAZN dalle ore 16:00, con commento in italiano.