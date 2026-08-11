Ronaldo e Georgina si sono sposati: l'annuncio social e le foto delle fedi nuziali
Dopo circa dieci anni di relazione Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno detto si. Il fuoriclasse portoghese e la sua compagna si sono sposati ed hanno annunciato la lieta notizia attraverso un post congiunto sui rispettivi social. Una scelta che ha sorpreso tutti. La coppia ha infatti deciso di unirsi in matrimonio nella totale riservatezza: nessun annuncio, nessuna cerimonia pubblica. E, almeno momentaneamente, nessun video e nessuna foto.
Ronaldo e Georgina sposi: le foto pubblicate sui social
Il post, pubblicato nella serata di martedì 11 agosto, immortala una foto ravvicinata delle mani, con le fedi ben visibili. L'immagine è accompagnata dalle iniziali dei rispettivi nomi (C e G) e da un cuore rosso. Alle dita di entrambi spiccano le fedi nuziali, mostrate con orgoglio dalla coppia. La modella aveva pubblicato lo scorso anno un post nel quale annunciava il fidanzamento ufficiale e nelle ultime settimane si erano sparse diverse ipotesi sulla possibile data del matrimonio.
Ronaldo e Georgina, la relazione e i figliMa la coppia ha stupito tutti, scegliendo una cerimonia privata e mantenendo il massimo riservo, fino alla chiusura della cerimonia. Cristiano e Georgina si erano conosciuti nel 2017 e la loro relazione è diventata immediatamente pubblica, con diversi post sui social. Dal loro amore sono nate Alana Martina e Bella Esmeralda; l'ex stella di Real Madrid, Manchester United e Juventus è inoltre padre di Cristiano Jr. e dei gemelli Eva e Mateo.
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