Ronaldo e Georgina si sono sposati: l'annuncio social e le foto delle fedi nuziali

Dopo circa dieci anni di relazione Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno detto si. Il fuoriclasse portoghese e la sua compagna si sono sposati ed hanno annunciato la lieta notizia attraverso un post congiunto sui rispettivi social. Una scelta che ha sorpreso tutti. La coppia ha infatti deciso di unirsi in matrimonio nella totale riservatezza: nessun annuncio, nessuna cerimonia pubblica. E, almeno momentaneamente, nessun video e nessuna foto.