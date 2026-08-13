Bufera tifosi e influencer: in Germania un club vieta alle star dei social di fare video e foto allo stadio. Sarà rivoluzione?

In molti ricorderanno le polemiche dopo Milan-Cagliari: i rossoneri fuori dalla Champions, i tifosi o imbestialiti o depressi; gli influencer, in molti casi invitati dalla società, allegri e felici che postavano la bellezza delle hospitality oppure si facevano immortalare vista San Siro (naturalmente a bordocampo, of course) incuranti di quello che accadeva intorno a loro. È pratica assai diffusa, in Italia e in tutto il mondo. Modello NBA, con la differenza che negli States, in molti casi, i vip sono veri (attori, cantanti, imprenditori, modelle) e non influencer che, al netto della bolla social, sono poco conosciuti. O conosciute. In ogni caso, si comprende l'esigenza delle società di aprirsi alle nuove generazioni e si comprende anche l'esigenza di "vendere" prodotti a costo zero. Un esempio? Le nuove maglie delle squadre: i club le inviano ai vip in cambio di una storia Instagram o un video TikTok. Gli sponsor tecnici fanno la stessa cosa. Pubblicità gratuita, vip (o presunto tale...) felice e tutto a posto. C'è, però, chi sta provando a cambiare le cose. Un po' per motivi economici e un po' per un legame affettivo.