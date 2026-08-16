Dove vedere Arsenal-Manchester City in tv? Dazn o Sky, orario

In Inghilterra scocca l'ora di Arsenal-Manchester City : si assegna il primo trofeo della stagione, lo FA Community Shield . Arteta contro Maresca in un match che promette spettacolo. L' Arsenal ha vinto il trofeo diciassette volte nella propria storia e ha l'opportunità di agganciare il Manchester United a quota diciotto: solo i Red Devils lo hanno alzato al cielo di più. Il Manchester City va, invece, a caccia dell'ottavo trionfo nella competizione.

Arsenal-Manchester City, l'orario

La sfida valida per lo FA Community Shied tra Arsenal e Manchester City è in programma oggi, domenica 16 agosto, alle 16 (ore italiane), al Principality Stadium di Cardiff. Di fronte i Gunners, vincitori della scorsa edizione della Premier League e gli Sky Blues, che hanno trionfato in FA Cup.

Dove vedere Arsenal-Manchester City in diretta tv

Arsenal-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e HBO. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Stesse modalità per utilizzare l'app di HBO. Il match sarà trasmesso anche in chiaro su NOVE (canale 9 del digitale terrestre).

Arsenal-Manchester City, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e HBO. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Arsenal-Manchester City sarà visibile in live streaming, in chiaro, anche sul sito di NOVE: nove.tv. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.