Dove vedere Lens-Psg in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla sfida che mette in palio la prima stagione in Inghilterra: le probabili formazioni di Toppmöller e Luis Enrique

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Pubblicato il 16.08.2026, 11:45

LenspsgSupercoppa di Francia

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In Francia è la notte di di Lens-Psg, che mette in palio la Supercoppa di Francia. Toppmöller contro Luis Enrique in un match particolarmente atteso. I campioni d'Europa in carica non vogliono smettere di vincere dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Europea, ma il Lens vuole confermarsi come la più solida realtà anti-Paris, in patria, e sogna lo sgambetto.

Lens-Psg, l'orario

La sfida valida per lo Supercoppa di Francia tra Lens e Paris Saint-Germain è in programma oggi, domenica 16 agosto, alle 20:45, allo stadio Bollaert-Delelis di Lens. Di fronte i padroni di casa, vincitori della scorsa edizione della Coppa di Francia e gli ospiti, che hanno trionfato in Ligue 1.

Supercoppa di Francia, il Lens cerca l'impresa contro il Psg: quote e pronostico

Dove vedere Lens-Psg in diretta tv

Lens-Psg sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky Sport (canale 256) e NOW. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Lens-Psg, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo Sky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.

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