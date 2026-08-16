Dove vedere Lens-Psg in tv? Dazn o Sky, orario

In Francia è la notte di di Lens-Psg , che mette in palio la Supercoppa di Francia . Toppmöller contro Luis Enrique in un match particolarmente atteso. I campioni d'Europa in carica non vogliono smettere di vincere dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Europea, ma il Lens vuole confermarsi come la più solida realtà anti-Paris, in patria, e sogna lo sgambetto.

Lens-Psg, l'orario

La sfida valida per lo Supercoppa di Francia tra Lens e Paris Saint-Germain è in programma oggi, domenica 16 agosto, alle 20:45, allo stadio Bollaert-Delelis di Lens. Di fronte i padroni di casa, vincitori della scorsa edizione della Coppa di Francia e gli ospiti, che hanno trionfato in Ligue 1.

Dove vedere Lens-Psg in diretta tv

Lens-Psg sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky Sport (canale 256) e NOW. Potrete seguire la webcronaca testuale del match in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Lens-Psg, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.