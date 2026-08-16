Thauvin firma l'impresa del Lens in Supercoppa di Francia: trionfo in dieci uomini contro il Psg

Allo stade Bollaert-Delelis fanno festa i padroni di casa, in inferiorità numerica dal 39' all'87' per l'espulsione di Antonio 

2 min

Pubblicato il 16.08.2026, 22:42 (Aggiornato il 16.08.2026, 23:03)

Supercoppa di FranciaLenspsg

Il Lens batte 1-0 il Psg e vince la Supercoppa di Francia. Gli uomini di Toppmöller piazzano lo sgambetto ai campioni d'Europa e di Francia in carica, freschi vincitori della Supercoppa Europea. A decidere la sfida tra il Paris, padrone della scorsa Ligue 1, e il Lens, trionfatore nell'ultima edizione della Coppa di Francia, una vecchia conoscenza del calcio italiano: Florian Thauvin.

Il Psg fa festa e alza al cielo la Supercoppa Europea: la nuova stagione si apre subito con un trofeo!
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Udol inventa, Thauvin non perdona, Antonio espulso ma il Lens batte il Psg

Trascinato dai suoi tifosi, allo stadio Bollaert-Delelis il Lens realizza una vera e propria impresa: la reta decisiva arriva al 32' quando Udol serve un assist magistrale sul secondo palo per Thauvin: Digne sale tardi, non facendo scattare la trappola del fuorigioco, e spiana la strada al piattone imparabile per Safonov dell'ex Udinese. Dal 39' il Lens resta in inferiorità numerica: espulso Antonio per un'entrata con il piede alto sulla tibia destra di Akliouche. Ben imbrigliati Kvaratskhelia e Dembélé, al 76' gol annullato per fuorigioco a Fabián Ruiz. All'87' un rosso anche per il Psg: lo rimedia Nuno Mendes per una gomitata a palla lontana su Skoras. Vani gli assalti finali. Nulla da fare per Luis Enrique, che riesce ad aggiungere l'ennesima Coppa alla sua bacheca. Il Lens vince e lancia la sfida per il prossimo campionato.

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