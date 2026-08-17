Follia in Germania: entrano nello spogliatoio del Real, si spacciano per cugini di un giocatore e...

Follia in Germania al termine dell' amichevole tra Schalke e Real Madrid, terminata con la vittoria per 3-0 dei Blancos di Mourinho . "Dopo il fischio finale, l'atmosfera nelle ventre della Veltins Arena si è fatta tesa e la situazione è degenerata…", rivela Bild . Il tabloid tedesco spiega che appena 25 minuti dopo il fischio finale si è verificato un "grande trambusto". Nel dettaglio: "Improvvisamente, tre uomini sconosciuti sono apparsi nell'area degli spogliatoi, separati dalle due squadre da una porta a vetri e da un solo steward. Prepotenti, maleducati, rumorosi, per circa 10 minuti hanno preteso di poter avvicinarsi ai giocatori, affermando di essere cugini della stella del Real Madrid Arda Güler ".

"Gridavano in modo frenetico, a volte persino parlando in turco"

Si sarebbe scatenato il caos: "Hanno ripetutamente gridato il suo nome in modo frenetico, a volte persino parlando in turco, e hanno chiesto ripetutamente alla guardia di sicurezza di portare loro l'attaccante della nazionale turca. Uno degli uomini ha persino messo brevemente un piede nella porta e ha molestato la guardia di sicurezza".

"Insulti e minacce per una dipendente dello Schalke"

Una presunta situazione surreale: "Un membro dello staff media dello Schalke ha notato i tre uomini e ha chiesto di vedere i loro accrediti per quella specifica area dello stadio. I tre "cugini" non avevano alcun accredito. Come siano riusciti ad entrare in quest'area rimane un mistero. L'accesso è solitamente controllato in almeno due punti diversi. Poi la situazione è improvvisamente degenerata! Gli uomini sono diventati ancora più oltraggiosi, urlando a squarciagola e rivolgendo insulti e minacce alla dipendente dello Schalke con volti distorti dall'odio. Tra le altre cose, dicevano: 'Quella vecchia non è sana di mente, è fuori di testa! Sparisci! Sparisci! Non parlarci! Se anche solo uno steward ci mette le mani addosso, vedrai cosa succede!'. Quando la dipendente, tremante di paura, ha cercato di fotografare gli uomini ostili, uno di loro, secondo il suo racconto, l'ha addirittura colpita violentemente al braccio!".

"I tre uomini che si sono presentati come i cugini di Guler hanno lasciato lo stadio imprecando"

La calma sarebbe stata riportata a fatica: "Gli steward intervenuti sul posto hanno reagito con esitazione, rifiutandosi inizialmente di intervenire o di aiutare la dipendente dello Schalke a uscire da quella situazione pericolosa. La donna ha dovuto chiedere ripetutamente aiuto a gran voce prima che finalmente intervenissero. Alla fine, i tre uomini hanno lasciato lo stadio imprecando e bestemmiando furiosamente. Che siano veri cugini Güler o semplici cacciatori di autografi, questi tre uomini non dovrebbero mai più farsi vedere allo Schalke!".