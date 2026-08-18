Il Senegal riparte da Patrick Viera: l'annuncio ufficiale come nuovo allenatore

Patrick Vieira è il nuovo ct del Senegal. Lo ha annunciato la federcalcio senegalese in un comunicato, in cui si specifica che la data della sua presentazione ufficiale sarà annunciata prossimamente. Originario di Dakar subentrerà a Pape Thiaw alla guida di una nazionale reduce dall'eliminazione ai Mondiali 2026 ai sedicesimi di finale contro il Belgio. L'ultima esperienza in panchina per l'ex centrocampista francese è stata al Genoa, incarico dal quale era stato sollevato il 1 novembre del 2025. Si troverà ora a guidare i vicecampioni d'Africa vista l'assegnazione a tavolino del trofeo al Marocco dopo la controversissima finale in cui, almeno sul campo i Leoni avevano vinto 1-0