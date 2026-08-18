Il Senegal riparte da Patrick Viera: l'annuncio ufficiale come nuovo allenatore
Patrick Vieira è il nuovo ct del Senegal. Lo ha annunciato la federcalcio senegalese in un comunicato, in cui si specifica che la data della sua presentazione ufficiale sarà annunciata prossimamente. Originario di Dakar subentrerà a Pape Thiaw alla guida di una nazionale reduce dall'eliminazione ai Mondiali 2026 ai sedicesimi di finale contro il Belgio. L'ultima esperienza in panchina per l'ex centrocampista francese è stata al Genoa, incarico dal quale era stato sollevato il 1 novembre del 2025. Si troverà ora a guidare i vicecampioni d'Africa vista l'assegnazione a tavolino del trofeo al Marocco dopo la controversissima finale in cui, almeno sul campo i Leoni avevano vinto 1-0
La federazione senegalese: "Una nuova tappa per le ambizioni del paese"
Si è espressa in modo assolutamente positivo la federazione senegalese in merito all'assunzione della nuova guida tecnica per la propria nazionale, inequivocabilmente tra le più valide nel panorama calcistico africano. "Patrick Vieira è il nuovo allenatore della nazionale maggiore del Senegal. La data della sua presentazione ufficiale sarà annunciata prossimamente". Poi sulla decisione: "Questa scelta strategica segna una nuova tappa nella volontà della Fsf di dotarsi di uno staff tecnico di alto livello, in perfetta sintonia con le ambizioni sportive del nostro Paese". Vieira vanta di una carriera ricca di successi da giocatore nei club vestendo le maglie di Arsenal, Juventus ed Inter oltre ad essersi laureato campione del mondo con la Francia nel 1998. Da allenatore ha guidato New York City FC, Nizza, Crystal Palace, Strasburgo e prima dell'esperienza italiana in Liguria.
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