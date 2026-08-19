Il ct dell'Egitto ricoverato in ospedale: è svenuto dopo una rissa tra le sue due mogli

Nel corso dell'ultimo Mondiale Hossam Hassan ha guidato l'Egitto fino agli ottavi di finale, ed è stato protagonista di una polemica furiosa nei confronti dell'arbitro Letexier, reo (a suo dire) di aver favorito la rimonta dell'Argentina : "Abbiamo subito un'ingiustizia; i Mondiali sono truccati . Le decisioni dell'arbitro sono andate contro di noi. Voglio congratularmi con l'Argentina, perché vincerà i Mondiali", dichiarò al termine del match. Oggi Hassan è finito al centro di una vicenda ancora più clamorosa e che ha attirato l'attenzione di tifosi e curiosi.

Lo scontro tra le mogli del ct egiziano

Il commissario tecnico dell'Egitto è stato ricoverato in ospedale a causa di uno svenimento, avvenuto dopo un durissimo scontro tra le sue due mogli. Hassan ha perso i sensi dopo che le due donne, Howaida Al-Gharbawi (la moglie più anziana) e Dan Adam, hanno litigato in un locale sulla costa settentrionale dell'Egitto. I familiari sono intervenuti prontamente e sono state chiamate le forze dell'ordine.

La poligamia e la legge egiziana

Entrambe le donne hanno riportato tagli e contusioni, mentre il tecnico dell'Egitto, sotto shock, ha perso i sensi ed è stato trasportato nel vicino ospedale. Secondo la legge egiziana, un uomo musulmano può legalmente essere sposato con un massimo di quattro donne contemporaneamente. Dopo una relazione durata oltre dieci anni con Howaida (la coppia ha tre figli), Hassan ha sposato nel 2015 Dan Adam. Il ct egiziano ha sempre cercato di mantenere buoni rapporti con la prima moglie, pure vivendo con la seconda. Ma la situazione è precipitata dopo un brutto litigio in un locale.