Il Barcellona stende l'Al-Ahly e vince il trofeo Gamper, ma Joao Cancelo va su tutte le furie nel tunnel del Camp Nou

BARCELLONA (SPAGNA) - Serata di festa al 'Camp Nou' per il Barcellona, che ha battuto 2-1 gli egiziani dell'Al-Ahly e ha vinto così il trofeo Gamper , ormai classico appuntamento nel pre-campionato dei catalani che è stata anche l'occasione per presentare la squadra in vista della nuova stagione .

Il Barcellona vince il trofeo Gamper, ovazione per Rodri

A regalare il successo ai campioni di Spagna sono state le reti di Hamza Abdelkarim e di Raphinha (su rigore), rispettivamente al 30' e al 45', mentre è stato Zizo a firmare al 51' il gol degli ospiti. Una vera e propria ovazione è stata dedicata dai tifosi blaugrana a Rodri, 30enne centrocampista della Spagna campione del mondo che era presente in tribuna e da ieri è diventato ufficialmente un giocatore del Barcellona, dove è approdato dopo i 7 anni vissuti con la maglia del Manchester City.

Joao Cancelo furioso nel tunnel del Camp Nou

L'unico a non fare festa è stato Joao Cancelo, 32enne terzino ex di Juve e Inter, che con la sua maglia numero 2 addosso era pronto a entrare in campo per essere presentato ed è stato invece costretto a rientrare negli spogliatoi (virale sui social il video in cui lo si vede furioso dirigersi verso il tunnel), dal momento che il suo trasferimento dai sauditi dell'Al-Hilal non è stato ancora del tutto completato. Lo stesso Cancelo (che ha poi assistito al match in tribuna al fianco di Rodri) era già stato protagonista di un 'giallo' nello scorso gennaio, quando il Barcellona aveva prima pubblicato e poi cancellato un post con cui ne annunciava l'ingaggio (poi avvenuto, in prestito e sempre dall'Al-Hilal).