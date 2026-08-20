Magia di Messi e dedica a papà Jorge, ma l'Inter Miami non sa più vincere
Un dribbling da fenomeno, il solito sinistro a giro sul secondo palo e poi l'emozione che prende il sopravvento: festeggiamenti con i compagni, mani al cielo e uno sguardo rivolto verso l'alto. È stata la notte di Messi, che a Philadelphia sigla la sua prima perla dopo la scomparsa del padre Jorge. Un gol dal peso specifico immenso, sia sul piano emotivo che per la partita, dato che firma il momentaneo 1-2 per l'Inter Miami. La magia del fuoriclasse argentino, comunque, non è basta per spezzare il momento no della squadra: i padroni di casa, infatti, riescono a riagganciare il pareggio (2-2) in un finale infuocato e ad alta tensione, caratterizzato dalle espulsioni di Sullivan e Bright.
Inter Miami di Messi in crisi
Per la franchigia di Miami prosegue però il periodo di crisi: una sola vittoria nelle ultime sei uscite tra campionato e coppe. In classifica la vetta si allontana, con il Nashville capolista che si porta a +7 dopo le prime 20 giornate di Mls.
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