Reijnders provoca sui social: il post dopo il trasferimento all'Al-Qadisiya scatena i tifosi

Si è sbloccato Reijnders ed è tornata la sua solita esultanza, stavolta però in Arabia Saudita. La storia con la Premier League è alle spalle, l'ex Milan ha lasciato il segno alla seconda giornata della Saudi Pro League realizzando l'1-0 per l'Al-Qadisiya, che poi con il raddoppio di Retegui su rigore ha sigillato la vittoria contro il Neom. Al centrocampista olandese sono bastati una percussione centrale fino al limite dell'area e un preciso esterno destro all'angolino per segnare il gol del vantaggio e tornare a festeggiare come sa, con la sua nota esultanza. La stessa che in Inghilterra fece discutere, soprattutto dopo un suo post social tanto chiacchierato nel corso della sua stagione al Manchester City.

I vecchi attacchi a Reijnders

Il 16 agosto del 2025 Reijnders entrò nel tabellino della sfida contro il Wolverhampton firmando per i Citizens un gol e un assist. Quella partita finì 4-0 e su Instagram Tj scrisse "Stagione uno, episodio uno", come a promettere altri gol e altri assist da lì in poi. In realtà, seppure Reijnders alla fine della stagione con il City riuscì a collezionare 7 reti e 8 assist in 47 gare, il suo primo anno in Premier si chiuse in calando con una sempre più frequente assenza in zona gol e con qualche panchina di troppo. L'addio al Manchester dopo un solo anno, poi, ha spinto molti tifosi a ricordare quel suo primo post per ironizzarci sopra, prendendo in giro l'olandese per la sua stagione finita troppo presto.

Il nuovo post di Reijnders

Poco più di un anno dopo da quel debutto da sogno in Premier League con il City Reijnders è tornato al gol e alla sua esultanza, senza risparmiare una frecciata a chi l'aveva preso di mira. "Sembrava che la serie fosse stata cancellata, ma a sorpresa... si è spostata su un altro canale. Seconda stagione, primo episodio", ha scritto con sarcasmo su Instagram ricalcando un po' lo stile del primo post. Sono tornate le stagioni e gli episodi, stavolta però Tijjani spera di scrivere altre pagine come queste, ricche di gol e gioie in campo.