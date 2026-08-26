Sterling in tribunale: accusato di guida pericolosa e possesso di gas esilarante, ecco cosa rischia

Sterling in tribunale dopo l'incidente di maggio: cosa rischia

Il 31enne attaccante, ex ala della nazionale inglese (20 gol in 82 presenze) che dopo l'incidente era stato arrestato e poi rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini, sarà chiamato infatti a comparire per un'udienza il prossimo 15 settembre davanti al tribunale (di primo grado) a Basingstoke per rispondere delle accuse di guida pericolosa, possesso di protossido d'azoto per inalazione (noto anche come gas esilarante) e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico. Nell'incidente non erano stati coinvolti altri veicoli e non si erano registrati feriti. La polizia sospettava che il calciatore nativo di Kingston, in Giamaica, guidasse sotto l'effetto di droghe, ma questa accusa nonè stata inclusa nel capo d'imputazione. Qualora venisse ritenuto colpevole comunque, Sterling rischia una condanna fino a due anni di carcere.

L'ex ala dell'Inghilterra reduce da un'esperienza in Olanda

Sterling - ex di Liverpool, City, Chelsea (oltre 55 milioni spesi dai 'Blues' per strapparlo alla squadra di Manchester con cui ha vinto quattro titoli di Premier League, cinque Coppe di Lega e una FA Cup in sette anni) e Arsenal - è reduce dall'esperienza vissuta in Eredivisie con gli olandesi del Feyenoord (8 partite giocate e nessun gol), che lo avevano infaggiato a febbraio (dopo essere stato accostato anche al Napoli) e dai quali si è svincolato al termine della stagione.