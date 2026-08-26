Carabao Cup, il Tottenham di De Zerbi a raffica sul Charlton: ok Everton, Newcastle e Bradford

Il Tottenham riscatta il pesante 3-0 subito dal Brentford nella gara d'esordio in Premier League, sconfiggendo con un netto 5-1 il Charlton (club che milita in Premiership) nella Carabao Cup. Gli uomini di De Zerbi hanno dominato la sfida e si sono imposti grazie ai gol segnati da Moore, Solanke, Danso, Savinho e Davies.

Tottenham-Charlton, tabellino e statistiche

L'Everton domina in trasferta

Tutto facile anche per l'Everton, che vince in trasferta sul terreno di gioco del Preston North End con un secco 4-0, al termine di una sfida senza storia. A decidere la sfida è la splendida tripletta di Barry (un gol nel primo tempo e due nella ripresa) e la rete, realizzata nei minuti finali da Johnson.

Preston-Everton, tabellino e statistiche

Newcastle e Bradford avanti col brivido

Gol, emozioni e spettacolo nel match tra Newcastle e West Bromwich: ospiti avanti con Price, padroni di casa che ribaltano il risultato grazie ai gol di Toure e Barnes, prima del pareggio (su cacio di rigore) realizzato nuovamente da Price. A otto minuti dalla fine il Newcastle mette a segno la rete decisiva, ancora con Barnes. Passa il turno anche il Bradford City, che si impone ai calci di rigore (4-2), sul Burnely: decisivi gli errori di Larsen e Amdouni.

Newcastle-West Bromwich, tabellino e statistiche

Bradford-Burnley, tabellino e statistiche