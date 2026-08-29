Ligue 1, non basta Thauvin: prima sconfitta per il Lens. Openda salva il Lione

Dopo il Psg, in difficoltà anche la squadra di Toppmoller, sconfitta dallo Strasburgo, e quella di Fonseca, pari con il Le Havre

2 min

Pubblicato il 29.08.2026, 23:24

Ligue 1Lensstrasburgoyassine

Fine settimana tosto per le big del calcio francese. Dopo il secondo pari consecutivo del Psg, costretto per due volte a risalire dallo 0-2 con Rennes e Lille, si ferma anche il Lens, giustiziere in Supercoppa proprio della squadra di Luis Enrique e però ko in casa dello Strasburgo.

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Thauvin non basta al Lens, Openda salca il Lione

Il sabato di Ligue 1 si apre con la sorpresa Strasburgo, che trova la forza di ribaltare la situazione contro il Lens, con la doppietta di Yassine, che risponde alla rete del solito Thauvin. Altro protagonista della Serie A decisivo è Openda, che rimedia per il Lione in un match che il Le Havre avrebbe forse meritato di vincere.

Negli altri match, sorprende il Troyes, che passa in casa del Lorient, e brilla l'Angers, che stravince in casa dell'Auxerre, mentre danno spettacolo Brest e Tolosa, con un pirotecnico 2-2.

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