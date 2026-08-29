Liga, tris per l'Atletico Madrid che vola in vetta
In attesa delle partite di Real Madrid e Barcellona, l'Atletico Madrid si prende la copertina di Liga, andando a vincere bene in casa del Siviglia e issandosi intanto in vetta alla classifica. Successi anche per la Real Sociedad, eurorivale della Juventus, e per il Levante, che sorprende, travolgendo il Betis.
Baena e Lookman esaltano l'Atletico
Al Sanchez Pizjuan, quello che doveva essere un big-match da seguire nel pomeriggio, diventa invece una mera formalità, con l'Atletico Madrid che impiega poco più di mezzora a sbarazzarsi del Siviglia, grazie alla doppietta di Baena a cavallo del raddoppio di Lookman. Un successo che proietta, momentaneamente, i colchoneros in vetta alla Liga.
Negli altri match di giornata, sofferta vittoria della Real Sociedad, che piega per 2-1 l'Espanyol, e squillo del Levante, che travolge a sorpresa il Betis Siviglia per 5-2.
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