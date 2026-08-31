Show di Vlahovic con il Besiktas: una tripletta dell'ex Juve fa volare Italiano, esordio per Miretti

ISTANBUL (TURCHIA) - Dopo il ko sul campo dell'Alanyaspor, seguito al vittorioso debutto casalingo contro l'Eyupspor), il Besiktas di Vincenzo Italiano si rialza e tra le mura amiche batte 6-2 il Corum nella terza giornata di Super Lig , portandosi così a -1 dalla capolista Galatasaray (a quota 7 in condominio con Genclerbirligi) che nei giorni scorsi ha ufficializzato l'arrivo di Leao dal Milan .

Show di Vlahovic ed esordio per Miretti: vola il Besiktas di Italiano

A trascinare la formazione allenata dall'ex tecnico del Bologna uno scatenato Dusan Vlahovic, autore di una tripletta. Lo show dell'ex centravanti della Juventus inizia dopo il vantaggio siglato da Cerny al 9'. Al 43' il serbo realizza il rigore del 2-0, poi gonfia ancora la rete tra il 59' e il 66'. Al 73' Fakili firma il pokerissimo, mentre all'83' Murillo chiude i giochi siglando il sesto gol. Al 77' poi Italiano ha concesso l'esordio a Miretti, centrocampista che il Besiktas ha prelevato dalla Juventus (in prestito oneroso per due milioni di euro, con diritto di riscatto per altri 13 milioni).