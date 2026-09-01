Il discorso di Guardiola a Reijnders è virale: "Vuoi un'altra stagione come al Milan?"

Reijnders sembrava destinato a vivere l’anno della definitiva affermazione in Premier League . Trasferitosi dal Milan al Manchester City per 70 milioni di euro, ambiva a imporsi nel campionato più ricco e affascinante del mondo. Invece ha progressivamente perso spazio e smalto, fino a scegliere di firmare per l’Al Qadsiah, in Arabia Saudita. Le parole di Pep Guardiola, emerse nella docuserie “A Beautiful Obsession” dedicata all’ultima stagione dei Citizens, testimoniano un rapporto difficile tra i due.

Manchester City, Guardiola contro Reijnders

Davanti all’intera squadra riunita in cerchio, l’allenatore catalano ha rivolto all’ex centrocampista rossonero un discorso motivazionale particolare, che è diventato virale sui social: "Vuoi rivivere un’altra volta l’ultima stagione che hai avuto al Milan, quella in cui non ti sei qualificato per l’Europa? La vuoi? Vuoi fare quello?…" .

Ancora: "Ricordatevi se volete vivere o rivivere l'ultima stagione. Se non la volete, vincerete, amici miei". Le cose non sono andate benissimo: il City è entrato in Champions, ma il campionato l'ha vinto l'Arsenal e poco dopo Reijnders ha lasciato l'Europa, scegliendo una meta esotica.