Il Liverpool piega l'Ipswich a domicilio con due gol di Isak: primo successo per Iraola e debutto per Barcola

Dopo due pari di fila i 'Reds' vincono l'anticipo della 3ª giornata di Premier League (0-2), schierando nella ripresa il francese arrivato per una cifra record dal Psg

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Pubblicato il 04.09.2026, 23:59

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ROMA - La 3ª giornata di Premier League si è aperta con il match di Portman Road tra Ipswich Town e Liverpool, vinto dagli ospiti (0-2) che hanno così finalmente trovato il primo successo in campionato (dopo i due pari che erano arrivati sul campo del Newcastle al debutto e poi contro il Nottingham Forest tra le mura amiche di Anfield).

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Doppio Isak e debutto per Barcola: il Liverpool passa a Ipswich

I 'Reds' del nuovo tecnico Iraola hanno vinto 2-0, trascinati dall'attaccante Isak che ha firmato una doppietta in avvio di partita (6' e 9') sfruttando due assist di Gakpo. Nella ripresa per il Liverpool dentro anche il francese Barcola, acquistato di recente per una cifra record dal Paris Saint-Germain, che ha così fatto il debutto con la sua nuova maglia.

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