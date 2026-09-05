Vlahovic decisivo in Fenerbahce-Besiktas, vince Italiano: Roma spettatrice interessata

Fenerbahce-Besiktas 1-2, vince Italiano: decisivo Vlahovic

Il derby di Istanbul si sblocca dopo appena 26 minuti, con Milan Skriniar che punisce Nubel da pochi passi, facendo esplodere il pubblico del Fenerbahce. Non si fa attendere la reazione del Besiktas, che si affida alle qualità dei suoi elementi offensivi e al 38' trova il gol del pareggio con Yilmaz, bravo a finalizzare lo splendido assist di Trossard, arrivato dall'Arsenal per arricchire il parco attaccanti di Vincenzo Italiano. All'intervallo è 1-1. Nella ripresa, la partita si accende, con il direttore di gara costretto a sventolare una serie di cartellini gialli per condotta antisportiva e a sedare accenni di rissa in mezzo al campo. Al 72', però, arriva la zampata vincente di Dusan Vlahovic, puntuale all'appuntamento con il gol sul passaggio di Kokcu.

Fenerbahce ko, ora la Roma in Champions League

Roma impegnata in casa contro l'Atalanta all'Olimpico, ma con un occhio al Fenerbahce. Prima avversaria dei giallorossi in Champions League, la formazione di Kartal arriverà al confronto diretto di giovedì prossimo con una sconfitta pesante alle spalle, nella partita più sentita dalla propria tifoseria. Calcio d'inizio previsto per le ore 18:45 ad Istanbul, dove inizierà l'avventura europea dei ragazzi di Gian Piero Gasperini.