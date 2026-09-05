Vlahovic decisivo in Fenerbahce-Besiktas, vince Italiano: Roma spettatrice interessata

L'ex attaccante della Juventus regala una gioia immensa ai suoi nuovi tifosi, decidendo il sentitissimo derby di Istanbul. Giovedì, in Turchia, arriva la squadra di Gasperini

2 min

Pubblicato il 05.09.2026, 21:07

vlahovicFenerbahce-BesiktasVincenzo ItalianoRoma

Il Besiktas di Vincenzo Italiano batte a domicilio il Fenerbahce grazie al gol partita di Dusan Vlahovic, che si regala una prima serata magica in Super Lig, nel sentitissimo derby di Istanbul. Annullato l'iniziale vantaggio dei padroni di casa, firmato dall'ex Inter Skriniar, anche grazie alla rete di Ridvan Yilmaz all'alba dell'intervallo.

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Il derby di Istanbul si sblocca dopo appena 26 minuti, con Milan Skriniar che punisce Nubel da pochi passi, facendo esplodere il pubblico del Fenerbahce. Non si fa attendere la reazione del Besiktas, che si affida alle qualità dei suoi elementi offensivi e al 38' trova il gol del pareggio con Yilmaz, bravo a finalizzare lo splendido assist di Trossard, arrivato dall'Arsenal per arricchire il parco attaccanti di Vincenzo Italiano. All'intervallo è 1-1. Nella ripresa, la partita si accende, con il direttore di gara costretto a sventolare una serie di cartellini gialli per condotta antisportiva e a sedare accenni di rissa in mezzo al campo. Al 72', però, arriva la zampata vincente di Dusan Vlahovic, puntuale all'appuntamento con il gol sul passaggio di Kokcu.

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Roma impegnata in casa contro l'Atalanta all'Olimpico, ma con un occhio al Fenerbahce. Prima avversaria dei giallorossi in Champions League, la formazione di Kartal arriverà al confronto diretto di giovedì prossimo con una sconfitta pesante alle spalle, nella partita più sentita dalla propria tifoseria. Calcio d'inizio previsto per le ore 18:45 ad Istanbul, dove inizierà l'avventura europea dei ragazzi di Gian Piero Gasperini.

 

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