È stato un derby ad alta tensione quello giocato ad Istanbul da Fenerbahce e Besiktas . Il risultato finale ha premiato la squadra di Vincenzo Italiano, ma l'inizio del secondo tempo è stato segnato dal violento scontro verbale tra Dusan Vlahovic e Milan Skriniar , poi sfociato in una rissa che ha parzialmente coinvolto anche il francese Guendouzi, altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Poco dopo, il gol partita del classe 2000 ex Juventus.

Rissa Vlahovic-Skriniar in Fenerbahce-Besiktas: cosa è successo

Al 52', andando a contrasto con Milan Skriniar in mezzo al campo, Dusan Vlahovic ha immediatamente protestato per un possibile controllo con la mano dell'ex difensore dell'Inter. Una volta scaricata la palla ad un compagno, il centrale slovacco si è girato e ha urlato con veemenza contro l'attaccante serbo, reduce dall'esperienza con la maglia della Juventus. Il battibecco si è immediatamente acceso, fino a diventare un ravvicinato faccia a faccia. Poi la manata di Skriniar al collo di Vlahovic, con l'ex Fiorentina finito giù a pochi passi dall'arbitro. Risultato? Entrambi ammoniti e ulteriore carico di tensione a dividere Fenerbahce e Besiktas, con un capannello di calciatori a ridosso dei due protagonisti, che intanto hanno continuato a discutere a distanza in italiano, "forti" delle rispettive parentesi in Serie A. Le immagini della rissa sono diventate virali nel giro di pochi minuti sul web, ricordando a molti i duelli nei vari derby d'Italia.