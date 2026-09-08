Dai retroscena in casa con Alice Campello, a Fabregas e Mourinho, tutte le nuove confessioni di Alvaro Morata

Alvaro Morata ha cambiato vita. Dopo la parentesi al Como di Fabregas , è andato a giocare nel Laganes , club di Segunda Division che sta vicino Madrid. "Alla fine penso che sia un progetto fantastico, è una scommessa molto forte", ha detto l'attaccante in una lunga intervista concessa ad As. Morata è un uomo nuovo e non lo nasconde: "Beh, a dire il vero , sono tornato a casa ed era da tanto tempo che non mi divertivo così tanto . Ho detto a mia moglie e ai miei genitori: "Oggi mi sono davvero divertito in campagna, cosa che non facevo da un bel po'". Mi mancava qualcosa, ovvero ovviamente due punti in più da portare a casa, ma mi sono goduto appieno l'atmosfera di una partita. Ho passato degli anni difficili e sono felice, sono felice. E penso che quando si è felici, si veda. Mi sono goduto un viaggio che, un paio d'anni fa, in una situazione diversa, mi sarebbe sembrato lunghissimo. Andare alle Isole Canarie su un volo di linea con altre persone, beh, mi sono divertito molto... Mi ha ricordato i tempi delle giovanili, quando sei nelle giovanili e non c'è niente, niente di importante nella gita, nel picnic; ti adatti e trovi il lato positivo in ogni cosa. Beh, cose sciocche con i colleghi, tipo uno sconosciuto che porta giù una valigia e colpisce qualcuno, e altre cose di tutti i giorni, ma mi piacciono molto".

Morata e le parole per la moglie Alice Campello

Per Morata "non si tratta di un cambiamento". Anche perché "ho capito che non cambierò la mia storia". Ancora: "È quello che dicevo a Juanma, a mia moglie, e ai miei genitori. Pensavo, ad esempio, al giorno, alla mattina in cui ero a Leganes, dove c'era un allenatore con cui avevo lavorato e che è molto importante per me, e all'opportunità di andare in una squadra che partecipava a una competizione europea, una grande squadra. In fin dei conti non voglio che sembri che io sia qui solo per sentirmi a casa. Non è così, perché mi sento a casa anche in Italia".

"Mia moglie è italiana, abbiamo una casa anche lì. Non voglio che sembri che io sia qui solo per giocare a casa, non è così. Sono qui per via del progetto che hanno avviato, perché spero di rimanere, mi piacerebbe restare. Credo che le cose debbano andare per il verso giusto affinché io possa rimanere, ma mi piacerebbe restare. E in fin dei conti, mi hanno dimostrato ampiamente di volermi qui. Madrid? Mi piace molto. Mi piace molto anche Venezia, mi piace davvero tanto. Vivo in una cittadina, perché qui a Madrid si incontrano sempre persone nuove, mentre lì si incontrano sempre le stesse persone, e questo mi rende molto felice".