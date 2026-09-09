"Messi acquista un club in Spagna": l'indiscrezione e di quale squadra sarà proprietario
I media spagnoli non hanno dubbi: Leo Messi è vicino ad acquistare un club di Segunda Division spagnola: l'Eldense. Il fuoriclasse argentino avrebbe "raggiunto un accordo preliminare per l'acquisizione del 100% delle quote del club". Messi dovrebbe diventare l'unico proprietario della squadra della zona di Alicante.
Messi è già proprietario del Cornellà
L'ufficialità arriverebbe dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale dello Sport spagnolo (CSD). L'Eldense non sarebbe l'unico club di proprietà di Messi. Ad aprile, infatti, l'ex Barcellona ha acquisito il Cornellà, squadra della quinta divisione spagnola con sede a Baix Llobregat, in Catalogna. Messi è stato, inoltre, comproprietario del Deportivo LSM, in Uruguay, insieme al compagno di mille battaglie sportive Luis Suarez.
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