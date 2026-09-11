Bove, distorsione al ginocchio: i tempi di recupero e quando tornerà con il Watford
La visita romana, fatta stamattina a Villa Stuart, ha confermato la diagnosi inglese: distorsione al ginocchio per Edoardo Bove, terapia conservativa, nessuna necessità di intervento. Bove tornerà con il Watford dopo la sosta, lo stop durerà circa un mese e mezzo, ma Edoardo sta bene ed è questo quello che conta. La distorsione è lieve, c’è un piccolo stiramento, ma niente di particolarmente preoccupante.
Bove, come sta andando la stagione
Edo, quindi, si curerà e tra un mese, dopo un nuovo controllo, capirà quando tornare in campo. Finora Bove ha giocato 7 partite con il Watford in questa stagione di cui quattro da 90’.
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