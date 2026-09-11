De Paul provoca a muso duro Lewandowski: "Io ho vinto due Coppe America e un Mondiale e tu?"
Momenti di tensione nel finale di Chicago Fire-Inter Miami, con Rodrigo De Paul protagonista di un acceso confronto con Robert Lewandowski. L'argentino è intervenuto dopo uno scontro tra l'attaccante polacco e Ian Fray, prendendo le difese del compagno e arrivando faccia a faccia con l'ex Bayern Monaco.
De Paul provoca a muso duro Lewandowski: il battibecco
Nel corso del battibecco, De Paul non ha rinunciato alla sua proverbiale grinta, ricordando anche i successi conquistati con la nazionale argentina: "Ma chi ti credi di essere? Io ho vinto due Coppe America e un Mondiale, e tu?".
La reazione di Lewandowski
Una frase che ha immediatamente attirato l'attenzione, considerando il palmarès di entrambi i protagonisti. Lewandowski ha reagito sorridendo, mentre gli altri giocatori sono intervenuti per separare i due e riportare la situazione alla normalità. Nessuna conseguenza particolare, dunque, ma una scena che ha aggiunto ulteriore pepe a una partita già molto attesa. La sfida (terminata 1-1), che vedeva di fronte anche Messi e Lewandowski, ha così regalato un altro momento destinato a far parlare.
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