La Chapecoense sfida l'Atletico Nacional: dieci anni dopo la tragedia si torna in campo

Il 26 settembre in Colombia l'amichevole per ricordare le vittime del tragico disastro aereo del 2016. Fari puntati su James Rodriguez, accostato nei giorni scorsi all’Avellino

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Pubblicato il 12.09.2026, 10:04 (Aggiornato il 12.09.2026, 10:10)

ChapecoenseAtletico Nacionaljames rodriguez

Il 26 settembre la Chapecoense tornerà in Colombia per affrontare l'Atlético Nacional in un'amichevole organizzata a dieci anni dalla tragedia aerea che sconvolse il club brasiliano e provocò la morte di 71 persone. La partita servirà a ricordare le vittime del disastro del 28 novembre 2016, quando l'aereo della squadra, diretto a Medellin per la finale di andata della Coppa Sudamericana contro l'Atlético Nacional, terminò il carburante e si schiantò contro una collina, a circa 18 chilometri dall'aeroporto. Dopo l'incidente, su richiesta dello stesso Atlético Nacional, alla Chapecoense venne assegnata la Coppa Sudamericana: da allora tra i due club si è consolidato un rapporto particolare, che verrà celebrato anche attraverso la sfida in programma tra due settimane esatte.

Chapecoense-Atletico, una sfida nella sfida: in campo c'è anche James Rodriguez

Tra i sei sopravvissuti allo schianto c'erano tre giocatori della formazione brasiliana: si tratta di Alan Ruschel, oggi 37enne, che continua a giocare e oggi veste la maglia della Juventude. Il difensore Neto, invece, non è più riuscito a tornare in campo a causa delle conseguenze riportate nell'incidente. Jakson Follmann, portiere di quella Chapecoense, ha invece subito l'amputazione di una gamba e successivamente ha intrapreso una nuova vita come predicatore e cantante. Il club brasiliano è tornato quest'anno in prima divisione dopo la retrocessione del 2021, ma porta ancora con sé le conseguenze sportive e amministrative della tragedia. Tra i protagonisti della partita ci sarà anche James Rodriguez. Il 35enne nazionale colombiano, ex - tra le altre - di Real Madrid e Bayern Monaco, nonché nuovo acquisto dell'Atlético Nacional, nei giorni scorsi era stato accostato anche all'Avellino allenato da Alessandro Nesta.

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