La Chapecoense sfida l'Atletico Nacional: dieci anni dopo la tragedia si torna in campo
Il 26 settembre la Chapecoense tornerà in Colombia per affrontare l'Atlético Nacional in un'amichevole organizzata a dieci anni dalla tragedia aerea che sconvolse il club brasiliano e provocò la morte di 71 persone. La partita servirà a ricordare le vittime del disastro del 28 novembre 2016, quando l'aereo della squadra, diretto a Medellin per la finale di andata della Coppa Sudamericana contro l'Atlético Nacional, terminò il carburante e si schiantò contro una collina, a circa 18 chilometri dall'aeroporto. Dopo l'incidente, su richiesta dello stesso Atlético Nacional, alla Chapecoense venne assegnata la Coppa Sudamericana: da allora tra i due club si è consolidato un rapporto particolare, che verrà celebrato anche attraverso la sfida in programma tra due settimane esatte.
Chapecoense-Atletico, una sfida nella sfida: in campo c'è anche James Rodriguez
Tra i sei sopravvissuti allo schianto c'erano tre giocatori della formazione brasiliana: si tratta di Alan Ruschel, oggi 37enne, che continua a giocare e oggi veste la maglia della Juventude. Il difensore Neto, invece, non è più riuscito a tornare in campo a causa delle conseguenze riportate nell'incidente. Jakson Follmann, portiere di quella Chapecoense, ha invece subito l'amputazione di una gamba e successivamente ha intrapreso una nuova vita come predicatore e cantante. Il club brasiliano è tornato quest'anno in prima divisione dopo la retrocessione del 2021, ma porta ancora con sé le conseguenze sportive e amministrative della tragedia. Tra i protagonisti della partita ci sarà anche James Rodriguez. Il 35enne nazionale colombiano, ex - tra le altre - di Real Madrid e Bayern Monaco, nonché nuovo acquisto dell'Atlético Nacional, nei giorni scorsi era stato accostato anche all'Avellino allenato da Alessandro Nesta.
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