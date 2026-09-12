Il made in Italy che fa impazzire la Turchia: "Il Besiktas di Italiano la migliore squadra del campionato"

L'impronta di Vincenzo Italiano si fa sentire forte e chiara anche in Turchia . Il netto 3-0 rifilato dal Besiktas all' Erzurumspor è solo l'ultimo tassello di un mosaico tattico che sta conquistando tifosi e addetti ai lavori. I media turchi continuano a spendere parole di grande stima per il tecnico italiano, definendo ormai la sua creatura come la compagine più completa ed entusiasmante dell'intero panorama calcistico nazionale, sia nella gestione del possesso che nella fase di non possesso.

Italiano incanta in Turchia

A colpire la stampa locale è soprattutto l'armonia d'orchestra mostrata in mezzo al campo. Il centrocampo ruota attorno a un meccanismo perfetto di occupazione degli spazi e divisione dei compiti: l'imprevedibilità e la rapidità di pensiero di Orkun Kokçu servono a verticalizzare il gioco con tempi di reazione fuori dal comune, mentre la crescita di Junior Olaitan garantisce un mix prezioso di atletismo e precisione nei passaggi. A fare da metronomo e frangiflutti c'è poi Salih Ozcan, protagonista di vere e proprie lezioni magistrali sul come interpretare il ruolo di mediano difensivo. La mano dell'allenatore si vede chiaramente anche nel lavoro sui singoli interpreti di difesa e corsie esterne. Amir Murillo e Kassoum Ouattara stanno incarnando alla perfezione il concetto moderno di terzino totale caro a Italiano, capaci sia di stringere verso il centro del campo da interni aggiunti, sia di garantire ampiezza e spinta sulle fasce. Una fluidità tattica supportata dalla solidità centrale della coppia formata da Emmanuel Agbadou ed Emirhan Topcu, apparsi impeccabili e in totale sintonia. Passo dopo passo, l'idea di calcio fluida e aggressiva proposta da Italiano sta dominando la scena turca, trasformando il Besiktas in una macchina quasi perfetta che continua a collezionare applausi e risultati. Dopo cinque partite giocate, la squadra dell'ex Bologna si trova momentaneamente al primo posto del campionato turco con 12 punti, frutto di 4 vittorie e 1 sconfitta.