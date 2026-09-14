Sondaggio del Trabzonspor: e se Pioli allenasse Salah in Turchia?

A quasi un anno dal rocambolesco divorzio con la Fiorentina , dopo il flop d’inizio stagione scorsa con solo 4 punti raccolti in 10 partite, Stefano Pioli sarebbe pronto a tornare in panchina. L’allenatore emiliano, attualmente svincolato, è finito nel mirino del Trabzonspor, club turco alla ricerca di una nuova guida tecnica per dare una svolta a una stagione iniziata molto al di sotto delle aspettative. Una situazione rovesciata rispetto a un anno fa.

Pioli-Trabzonspor: avviati i primi contatti esplorativi

Tra la società di Trebisonda e l’ex tecnico di Lazio e Milan ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi per sondare la sua disponibilità ad accettare l’incarico. I turchi, che in estate si sono assicurati l’acquisto di Momo Salah, sono reduci da una sconfitta contro il Konyaspor nell’ultima giornata di Super Lig, nella quale hanno collezionato solo 7 punti nelle prime 5 giornate.