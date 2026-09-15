Calcio boliviano nella bufera: minacce di morte al portiere per truccare la partita, scatta l’indagine

LA PAZ (BOLIVIA) - Una grave e clamorosa denuncia scuote il calcio boliviano. Leonardo Eguez, allenatore del Guabirá, club della prima divisione nazionale, ha affermato che il suo portiere, Juan Manuel Ferrel, avrebbe ricevuto minacce di morte prima della sconfitta per 6-0 subita domenica 13 settembre contro il Club Always Ready. "Lo sport è stato infangato. Il mio portiere ha ricevuto minacce contro la sua vita, quella della moglie e quella della madre: gli è stato detto che, se non avesse pagato una certa somma o incassato tre gol, loro sarebbero stati uccisi", ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa, affiancato dal capitano della squadra, Carlos Anez e attorniato da tutti gli altri componenti della rosa. Al momento il Guabirá non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sull'accaduto, mentre il sindacato dei calciatori professionisti boliviani (Fabol) ha mosso i primi passi chiedendo di aprire un'indagine immediata sulle presunte minacce ricevute prima della partita disputata allo stadio municipale di Villa Ingenio, a El Alto.