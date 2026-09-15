Calcio boliviano nella bufera: minacce di morte al portiere per truccare la partita, scatta l’indagine
LA PAZ (BOLIVIA) - Una grave e clamorosa denuncia scuote il calcio boliviano. Leonardo Eguez, allenatore del Guabirá, club della prima divisione nazionale, ha affermato che il suo portiere, Juan Manuel Ferrel, avrebbe ricevuto minacce di morte prima della sconfitta per 6-0 subita domenica 13 settembre contro il Club Always Ready. "Lo sport è stato infangato. Il mio portiere ha ricevuto minacce contro la sua vita, quella della moglie e quella della madre: gli è stato detto che, se non avesse pagato una certa somma o incassato tre gol, loro sarebbero stati uccisi", ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa, affiancato dal capitano della squadra, Carlos Anez e attorniato da tutti gli altri componenti della rosa. Al momento il Guabirá non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sull'accaduto, mentre il sindacato dei calciatori professionisti boliviani (Fabol) ha mosso i primi passi chiedendo di aprire un'indagine immediata sulle presunte minacce ricevute prima della partita disputata allo stadio municipale di Villa Ingenio, a El Alto.
"Il calcio non deve essere infangato"
"Quanto accaduto ai giocatori del Guabirá non può passare senza un'indagine. È necessario creare un precedente chiaro nel calcio boliviano", ha tuonato il segretario generale della Fabol, David Paniagua. Anche il consulente legale del Club Always Ready, Marcelo Ortiz, ha sollecitato l'intervento delle autorità, sottolineando come la validità del risultato della partita disputata sia inevitabilmente in discussione. "Il calcio non deve essere infangato. Chiederemo alla Procura di indagare affinché venga preservata l'integrità dello sport", ha dichiarato Ortiz. Il Club Always Ready è attualmente secondo nel campionato boliviano, alle spalle della capolista Bolívar. Il Guabirá occupa invece la nona posizione.
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