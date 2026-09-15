Carabao Cup: De Zerbi ko a Liverpool ed eliminato, l'Arsenal 'passeggia' a Ipswich e vola agli ottavi

Tris Liverpool: eliminato il Tottenham di De Zerbi

La sfida più attesa era quella di Anfield Road, fortino del Liverpool che ha battuto 3-1 il Tottenham volando agli ottavi e acuendo così il momento di crisi della squadra di De Zerbi, protagonista di un avvio di stagione da incubo e ancora a secco di vittorie in campionato (appena 2 i punti raccolti nelle prime quattro giornate). Senza l'infortunato Tonali (titolare invece l'altro azzurro Udogie, poi sostituito nella ripresa), dopo le reti trovate dai 'Reds' di Iraola con Mac Allister (21') e Gakpo (54') gli 'Spurts' hanno provato a reagire, ma dopo il gol di Gallagher (69') che ha accorciato le distanze nel finale il Liverpool ha calato il definitivo tris con Szoboszlai (90+1').

Liverpool-Tottenham 3-1: cronaca, statistiche e tabellino