James Rodriguez, dal ritorno in Colombia all'addio alla Nazionale: l'annuncio sui social

"È arrivato il momento", parola di James Rodriguez . Il fantasista classe '91, reduce dal trasferimento all' Atletico Nacional di Medellin, ha scelto di ritirarsi dal calcio internazionale e di dire addio alla possibilità di essere convocato dalla Colombia . Nei giorni scorsi, era stato persino vicino a un clamoroso passaggio all'Avellino , in Serie B italiana.

James Rodriguez dice addio alla Nazionale colombiana: l'annuncio sui social

L'iconico 10 della Nazionale colombiana dice addio al palcoscenico internazionale dopo aver collezionato un totale di 131 presenze con la maglia dei Cafeteros, condite da 31 gol e 43 assist. Capocannoniere assoluto del Mondiale 2014 con 6 reti in 5 partite, con il memorabile sinistro al volo contro l'Uruguay, meritevole del FIFA Puskás Award. James è stato poi eletto miglior giocatore del torneo in occasione della Copa América 2024, fino a trascinare la selezione del ct Nestor Lorenzo anche nel recente Mondiale americano, chiuso con l'eliminazione agli ottavi di finale. "Grazie per ogni partita, ogni gioia, ogni lacrima e ogni sogno condiviso. Difendere i colori della nazionale colombiana è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Grazie, Colombia. Per sempre", ha scritto James Rodriguez sui suoi canali social ufficiali, a margine del videomessaggio pubblicato nel pomeriggio odierno.