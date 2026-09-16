In Platense-Fluminense scene da Far West: invasioni di campo, pugni e uno striscione rubato

Platense-Fluminense , valida per il ritorno dei quarti di Coppa Libertadores, è finita 2-1 ma sono stati gli ospiti a passare in semifinale, in virtù del vantaggio ottenuto nella gara d'andata. Però, ciò che più ha preoccupato e portato la partita al centro dell'attenzione, è stata la rissa alla fine della sfida. Scene da Far West tra striscioni rubati, invasioni di campo e pugni.

Cosa è successo in Platense-Fluminense

Al triplice fischio alcuni componenti del Platense si sono avvicinati ai giocatori della Fluminense che stavano festeggiando la qualificazione in semifinale, ma la situazione è rapidamente degenerata. I tifosi di casa hanno invaso il terreno di gioco dello stadio Ciudad de Vicente Lopez e un giocatore del club brasiliano, il difensore argentino Freytes, è stato colpito con un pugno. Gli ultras locali si sono poi diretti verso il settore ospiti, iniziando a lanciare oggetti verso i sostenitori brasiliani e rubando uno striscione. Nel frattempo i giocatori della Flu sono stati scortati negli spogliatoi.