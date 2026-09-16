Non finisce qui: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare l'Al Nassr

Potrebbe essere al capolinea l'avventura di Cristiano Ronaldo all' Al Nassr . Secondo il giornalista saudita ed ex portavoce del club, Saud Al-Sarami , intervenuto nel podcast di 'Al Arabiya Sports', infatti, CR7 sarebbe orientato a lasciare il club durante il mercato invernale. Questo nonostante l'ultimo obiettivo della sua carriera, il gol numero 1.000 , distante solamente una ventina di reti, sia ormai a portata di mano.

"Credo che Cristiano andrà via"

"Cristiano non si sente più al suo meglio e penso che se ne andrà durante il mercato invernale". Non ci ha girato intorno Saud Al-Sarami, ex-portavoce dell'Al Nassr, che parlando del campione portoghese, ha ipotizzato un imminente divorzio dal club cui si è legato dal 2022. Al momento, come dichiarato dallo stesso opinionista, si tratta solamente di una sua ipotesi, che però, in quanto autorevole, ha generato un'eco planetario, come del resto ogni notizia riguardante CR7.

Nessun indizio sull'eventuale prossima destinazione del portoghese, che ormai però viaggia a una ventina di reti dal record di 1.000 gol (978 al momento), ossessione di CR7, prima di chiudere la sua comunque lunga e gloriosa carriera.