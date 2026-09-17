Messi infinito: 100° gol con l'Inter Miami nella finale di Campeones Cup

Leo trascina il club di Beckham alla conquista del trofeo contro i messicani del Cruz Azul
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2 min

Pubblicato il 17.09.2026, 10:10

Inter MiamiMessi

È sempre Lionel Messi, infinito. A 39 anni ha segnato la sua 100ª rete con l'Inter Miami in 115 presenze complessive che ha indirizzato la finale di Campeones Cup contro il Cruz Azul, vinta poi 2-0. La sfida, che ha visto incontrarsi le vincitrici del campionato nordamericano e messicano, ha consegnato il trofeo al club di Beckham e a Leo, in gol nel primo tempo (24') con un colpo di testa ravvicinato su assist del suo ex compagno al Barcellona Luis Suarez. Per una curiosa combinazione, aveva segnato il suo primo gol con l'Inter Miami proprio contro lo stesso club, il Cruz Azul, con un calcio di punizione all'inizio di luglio 2023.

 

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Casemiro: "Godiamoci Messi finché durerà"

Per sigillare la vittoria mercoledì, Messi ha fornito l'assist da calcio d'angolo al brasiliano Casemiro all'81'. "Dobbiamo godercelo, perché non sappiamo quanto durerà. Quello che ha fatto e continua a fare per il calcio è semplicemente incredibile. Rimane il migliore, lo ha dimostrato ai Mondiali e continua a dimostrarlo nella MLS", ha detto l'ex giocatore del Real Madrid dopo la partita. Messi ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale alla fine di agosto e giocherà la sua ultima partita con l'Albiceleste il 6 ottobre, a Buenos Aires.

 

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