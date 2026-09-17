Torna Milwall-West Ham, la storia di una delle sfide più intense del calcio britannico

Sabato 19 settembre 2026 il The Den, storico stadio del sud-est londinese, aprira i cancelli per una partita diversa dal solito. Il palinsesto della Championship, seconda divisione inglese, ha infatti in programma il ritorno dopo 14 anni di una sfida leggendaria tra due squadre estremamente divise tra loro: Milwall e West Ham si incontrano per la 100esima volta nella loro storia. La rivalità territoriale e sociale per le tifoserie di queste due formazioni è diventata talmente iconica da ispirare film diventati poi cult, come Green Street Hooligans. Quello di questo fine settimana riaccende una delle faide calcistiche più profonde di tutto il Regno Unito.

Dai cantieri alle strade: un derby impossibile da dimenticare

Le radici dell'astio sportivo,e sfortunatamente non, tra Milwall e West Ham risalgono alla fine dell'800 quando nell'East London caratterizzato da cantieri navali e fabbriche nasce prima, nel 1885 precisamente, il Milwall. Tifosi del quale vengono chiamati 'The Dockers' a causa della prevalenza di scaricatori di porto nella tifoseria. Dieci anni più tardi è il turno del West Ham, fondato dai lavoratori del cantiere navale Thames Ironworks. Entrambe situate nello stesso quadrante londinese, le due comunità operaie trasferirono ben presto la rivalità nei rispettivi campi di gioco. La svolta arriva nel 1926, anno del grande sciopero generale del Regno Unito. I lavoratori Hammers aderiscono, mentre i portuali del Milwall disertano la protesta. Lo strappo politico e sociale non venne mai perdonato e trasformò quella che era una semplice rivalità calcistica in un disprezzo reciproco che scadrà, nei decenni successivi, in casi di violenza estrema. Gli anni '70 e '80 con l'avvento del fenomeno hooligans l'astio sfocia infatti nelle strade dove la Inter City Firm, storico gruppo ultras del West Ham che prende il nome dai treni utilizzati per eludere la polizia, ed i Bushwhackers, gli ''imboscati'', del Milwall seminavano scompiglio e caos nell'Inghilterra thatcheriana. L'animosità era tale da porre completamente in secondo piano il risultato sportivo.

I numeri storici e come arrivano al match le due squadre

Ritrovatesi quest'anno nello stesso campionato, le due squadre portuali non si incontravano dal 2012, occasione nella quale vinsero i granata e azzurro per due a uno.Nel bilancio complessivo delle sfide tra Lions e Hammers sono i primi ad avere un lieve vantaggio. Sono 38 le vittorie per il Milwall, 34 quelle del West Ham e 27 i pareggi. Al match di sabato la formazione ospite di Nuno Espirito Santo arriva da capolista, rammaricata dall'uscita in Carabao Cup contro il Fulham, mentre i padroni di casa sono attualmente undicesimi, ma proveranno a regalare una gioia storica ai propri tifosi e rilanciarsi in un pomeriggio cruciale per la stagione di entrambe.