Il turnover non ferma il Manchester City: Maresca travolge il Norwich e vola agli ottavi della Carabao Cup

Il Manchester City batte il Norwich nella sfida valevole per i sedicesimi di finale della Carabao Cup . Gli uomini di Maresca , davanti al proprio pubblico si sono imposti con il risultato di 5-0 al termine di una gara dominata e ricca di occasioni da gol. Grazie a questo successo il City approda agli ottavi di finale, dove affronterà il Brighton , che ha eliminato a soropresa i cugini del Manchester United.

Manchester City-Norwich, tabellino e statistiche

Le scelte di Maresca e i gol di Samba e Cherki

Maresca si affida ad un ampio turnover, lasciando in panchina Donnarumma, Nunes, Enzo Fernandez e Guehi ed in tribuna Haaland, Foden e Doku. In attacco spazio al terzetto composto da Allan Elias, Cherki e Ait-Nouri dietro Samba. Proprio quest'ultimo sblocca il risultato al 29' grazie ad un perfetto colpo di testa dopo un assist di Allan Elias. Passano tre minuti e arriva il raddoppio: Buaddi serve Cherki che dal limite dell'area lascia partire una rasoiata che si insacca in rete.

Il City chiude la gara nella ripresa

Ad inizio ripresa Maresca lascia Cherki negli spogliatoi e lo sostituisce con McAidoo. I padroni di casa continuano a dominare la scena e in sei minuti trovano due reti, entrambe propiziate dagli assist di Ait Nouri: al 48' è Allan Elias a trovare il terzo centro e al 54' Samba mette a segno la sua personale doppietta. Partita chiusa? Nemmeno per sogno: al 90' McAidoo trova il gol del 5-0 con un gran tiro dall'interno dell'area di rigore. E' l'ultima emozione