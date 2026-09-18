Il Besiktas celebra Italiano con "L'Italiano": il divertente siparietto dopo la vittoria

Quest'anno il made in Italy va tantissimo in Turchia. Più precisamente in zona Istanbul, sponda Besiktas, la squadra dove giocano tra l'altro Miretti e Vlahovic. Ma i tifosi sono già pazzi di Vincenzo Italiano, il nuovo allenatore con un passato tra Bologna e Fiorentina. Ieri sera, dopo il successo per 4-1 del club turco nella sua prima partita di Europa League contro il Marsiglia, il tecnico è stato omaggiato in modo molto particolare nella sua nuova casa.