Il Besiktas celebra Italiano con "L'Italiano": il divertente siparietto dopo la vittoria

Nella casse dello stadio parte una canzone che esalta l'ex allenatore di Bologna e Fiorentina 
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Pubblicato il 18.09.2026, 10:58

Besiktasitaliano

Quest'anno il made in Italy va tantissimo in Turchia. Più precisamente in zona Istanbul, sponda Besiktas, la squadra dove giocano tra l'altro Miretti e Vlahovic. Ma i tifosi sono già pazzi di Vincenzo Italiano, il nuovo allenatore con un passato tra Bologna e Fiorentina. Ieri sera, dopo il successo per 4-1 del club turco nella sua prima partita di Europa League contro il Marsiglia, il tecnico è stato omaggiato in modo molto particolare nella sua nuova casa.  

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Italiano conquista la Turchia 

Dagli altoparlanti dello stadio, infatti, è stata diffusa la celebre “L’italiano” di Toto Cutugno: un tributo dedicato alla nazionalità dell'allenatore, ma anche al cognome. Il pubblico ha intonato a squarciagola il ritornello, mentre Italiano assisteva divertito alla scena. Insomma, il post gara è stato incredibile in Turchia.  
 

 

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