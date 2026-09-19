Incubo De Zerbi: il Tottenham perde ancora, l'Aston Villa passa per 3-2
Il sabato di Premier League si apre con la clamorosa ennesima sconfitta del Tottenham, travolto in casa dall'Aston Villa. Terzo ko su cinque partite per la squadra di De Zerbi, che all'alba della lunga pausa per gli impegni delle Nazionali rischia grosso.
Incubo Tottenham, rinascita Aston Villa
A fare da contraltrare all'incubo del Tottenham, c'è la resurrezione dell'Aston Villa di Emery, che trova a Londra la prima vittoria in campionato, imponendosi per 3-2, ma molto più nettamente di quanto non dica il risultato. Perché se il primo tempo si gioca sul filo dell'equilibrio e vede gli ospiti chiudere avanti solamente grazie alla zampata in pieno recupero di Manzambi, la ripresa si chiude virtualmente dopo il pari annullato per fuorigioco a Kudus, accusato in maniera esagerata dai padroni di casa, che crollano sotto i colpi di Jackson e Buendia. Solamente nel finale arriva la reazione dei fischiatissimi Spurs, che rendono meno pesante la sconfitta grazie alle reti di Gallagher e Van Hecke, ma che restano terzultimi in classifica.
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