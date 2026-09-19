Incubo De Zerbi: il Tottenham perde ancora, l'Aston Villa passa per 3-2

Premier League, la classifica

Incubo Tottenham, rinascita Aston Villa

A fare da contraltrare all'incubo del Tottenham, c'è la resurrezione dell'Aston Villa di Emery, che trova a Londra la prima vittoria in campionato, imponendosi per 3-2, ma molto più nettamente di quanto non dica il risultato. Perché se il primo tempo si gioca sul filo dell'equilibrio e vede gli ospiti chiudere avanti solamente grazie alla zampata in pieno recupero di Manzambi, la ripresa si chiude virtualmente dopo il pari annullato per fuorigioco a Kudus, accusato in maniera esagerata dai padroni di casa, che crollano sotto i colpi di Jackson e Buendia. Solamente nel finale arriva la reazione dei fischiatissimi Spurs, che rendono meno pesante la sconfitta grazie alle reti di Gallagher e Van Hecke, ma che restano terzultimi in classifica.

Tottenham-Aston Villa 2-3: cronaca, tabellino e statistiche