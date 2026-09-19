Millwall-West Ham, altro che scontri: una soffiata rovina la 'festa' e scatta la retata

Era una data da circoletto rosso sin dal giorno della pubblicazione dei calendari della nuova stagione di Championship , 19 settembre, dopo 14 torna il Dockers Derby tra Millwall e West Ham . Una rivalità leggendaria, risalente addirittura al XIX secolo, tra operai dei cantieri navali e operai delle fabbriche londinesi. Una faida tra tifoserie, che ha ispirato film e libri cult sul tema hooligans e mitiche firm d'Oltre Manica. Ma mentre le fazioni rivali già pregustavano un bloody saturday all'insegna di feroci scontri, in barba ai dispositivi di sicurezza predisposti, le autorità britanniche lavoravano a fari spenti. Ed è bastata una soffiata a trasformare il 'party' in una retata della polizia.

L'appuntamento, la soffiata e la retata

Da quando il governo Thatcher decise la strada del pugno di ferro contro le frange di tifosi violenti che funestavano le partite inglesi e non solo, giunto al culmine nel 1985 con la tragedia dell'Heysel, le tifoserie desiderose di menare le mani hanno preso l'abitudine di darsi appuntamento lontano dallo stadio per regolare i propri conti prima del fischio d'inizio. E anche stavolta sembrava dovesse andare così, con le firm del West Ham che avrebbero contattato i rivali del Millwall per stabilire il posto e l'ora. Complice probabilmente una soffiata, però, al posto degli Hammmers, i tifosi di casa hanno trovato la polizia, che ha provveduto a fermi ed arresti, disinnescando sul nascere una situazione che avrebbe certamente creato più di qualche problema.