Millwall-West Ham, altro che scontri: una soffiata rovina la 'festa' e scatta la retata
Era una data da circoletto rosso sin dal giorno della pubblicazione dei calendari della nuova stagione di Championship, 19 settembre, dopo 14 torna il Dockers Derby tra Millwall e West Ham. Una rivalità leggendaria, risalente addirittura al XIX secolo, tra operai dei cantieri navali e operai delle fabbriche londinesi. Una faida tra tifoserie, che ha ispirato film e libri cult sul tema hooligans e mitiche firm d'Oltre Manica. Ma mentre le fazioni rivali già pregustavano un bloody saturday all'insegna di feroci scontri, in barba ai dispositivi di sicurezza predisposti, le autorità britanniche lavoravano a fari spenti. Ed è bastata una soffiata a trasformare il 'party' in una retata della polizia.
L'appuntamento, la soffiata e la retata
Da quando il governo Thatcher decise la strada del pugno di ferro contro le frange di tifosi violenti che funestavano le partite inglesi e non solo, giunto al culmine nel 1985 con la tragedia dell'Heysel, le tifoserie desiderose di menare le mani hanno preso l'abitudine di darsi appuntamento lontano dallo stadio per regolare i propri conti prima del fischio d'inizio. E anche stavolta sembrava dovesse andare così, con le firm del West Ham che avrebbero contattato i rivali del Millwall per stabilire il posto e l'ora. Complice probabilmente una soffiata, però, al posto degli Hammmers, i tifosi di casa hanno trovato la polizia, che ha provveduto a fermi ed arresti, disinnescando sul nascere una situazione che avrebbe certamente creato più di qualche problema.
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