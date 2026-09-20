Follia Castellanos: l'ex attaccante della Lazio rischia una maxi sanzione dopo il derby con il Millwall
Taty Castellanos rischia una forte sanzione da parte della Federazione inglese. L'ex attaccante della Lazio, secondo l'accusa rivoltagli dal portiere del Millwall Marschall avrebbe sputato addosso all'estremo difensore avversario nel corso dell'acceso derby disputato a Londra.
Castellanos e il gesto verso Marshall: la ricostruzione
L'episodio, riportato dalla stampa britannica, sarebbe avvenuto al 65' sul risultato di 2-0 per il Millwall (la gara terminerà in parità, 2-2 grazie ai gol segnati nel finale da Kantè e Mavropanos). Secondo quanto evidenziato dal Daily Mail il numero uno del Millwall sarebbe corso dal direttore di gara, mimando lo sputo e mostrandogli la maglia.
Cosa rischia Castellanos?
Anche il quarto uomo, secondo la ricostruzione della stampa inglese, avrebbe confermato la versione di Marshall. Ora la palla passa ai vertici della FA, chiamati a visualizzare i filmati e a prendere una decisione. Taty Castellanos rischierebbe una maxi multa.
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