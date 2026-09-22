La furiosa accusa del Real Madrid: “Arias, sei un codardo!”. E sul Var è bufera

All’indomani della sconfitta nel derby del Metropolitano, la tensione rimane altissima nella Casa Blanca. I due mancati cartellini rossi al Cuti Romero, che ha affondato i tacchetti nel ginocchio di Bellingham, e a Kang-In Lee, che si è reso colpevole di una pericolosissima entrata col piede a martello sulla caviglia di Fede Valverde, gridano ancora vendetta. Entrambe gli episodi si sono registrati nel primo tempo della stracittadina e rimane la sensazione che, se le decisioni del pavido direttore di gara, Ortiz Arias , fossero state diverse, una partita fino a quel momento molto equilibrata avrebbe preso una direzione decisamente diversa. «O è un errore premeditato o l’arbitro è un codardo senza onore e senza professionalità!» il grido indignato lanciato da Real Madrid TV. «Il var sta danneggiando la competizione e, in particolare, il Real Madrid!».

Murinho scatento

Per il momento, il compito di dar voce alla rabbia e allo sconcerto davanti a queste due ultime decisioni che, secondo i blancos, hanno falsato il confronto con i cugini, se lo sono spartiti proprio il canale ufficiale del club e José Mourinho, che ha dato spettacolo nella conferenza stampa post partita, presentandosi con le foto delle due schermate delle giocate incriminate. «La storia della partita è tutta qui, sono due cartellini rossi evidenti», il commento a caldo dell’infuriato Special One, che poi si è congratulato con il Comitato arbitrale iberico per aver designato un arbitro di 41 anni, non internazionale. «Non dev’essere uno dei migliori, evidentemente», la chiosa avvelenata. Ora, bisognerà capire se arriverà anche un appoggio dalle zone nobili del club, visto che di torti il Real, in queste prime giornate, sostiene di averne subiti già parecchi, dalla mancata espulsione di Osorio per una gomitata ad Huijsen, nella partita con l’Elche, alla mancata ripetizione del rigore calciato da Mbappé a Siviglia, con Bartra, che ha spazzato via il pallone dopo la respinta di Valles, già in area al momento dell’esecuzione del francese.

La risposta ironica dell'Atletico a Mourinho

Nel frattempo, non si è fatta attendere la risposta ironica dell’Atletico, che attraverso i sui canali ufficiali ha pubblicato un ironico filmato con una fotocopiatrice da cui esce proprio un’immagine di Mou, che mostra le istantanee dei due episodi incriminati. Il tutto accompagnato col commento «Basta molestie agli arbitri!». Ha voluto dire la sua da Zurigo, dove è stato richiamato per onorare un impegno con uno sponsor, anche Kylian Mbappé: «Non mi piace parlare di arbitri e non lo farò neppure ora, anche se un’idea me la sono fatta. Anche gli arbitri possono sbagliarsi, e questo si è sbagliato, ma preferisco lasciar perdere e tornare a lavorare, perché voglio restituire l’entusiasmo e i titoli al Real». Blancos, alla sosta, a -6 dal Barça.