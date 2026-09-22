Da Nico Paz a Balerdi, i giocatori argentini si schierano con Scaloni: "Deve restare ct dell'Argentina"

I giocatori dell'Argentina si schierano con Lionel Scaloni . Il tecnico, che ha guidato l'Albiceleste alla vittoria del titolo nel 2022 e che ha raggiunto la finale nell'ultimo torneo, ha il contratto in scadenza a dicembre e sta preparando la squadra per le tre amichevoli con Bolivia, Burkina Faso e Benin: l'ultima di queste sfide sarà quella che segnerà l'addio di Lionel Messi alla nazionale.

I giocatori argentini si schierano con Scaloni

I giocatori argentini, interpellati all'arrivo in ritiro, sperano nella conferma di Scaloni. "Qualsiasi sarà la decisione del ct e del suo staff noi la sosterremo, ovviamente la speranza è che restino", le dichiarazioni del Dibu Martinez riportate da Tyc Sports. Sulla stessa lunghezza d'onda del portiere del Chelsea anche Romero. "Scaloni è l'artefice principale di questo ciclo della Seleccion e noi speriamo di poter continuare a lavorare con lui". Anche Leonardo Balerdi, centrale difensivo della Roma, non ha dubbi e si schiera con Scaloni e il suo staff: "Speriamo che porti avanti il suo lavoro, per noi sarebbe un grande privilegio".

Nico Paz e Mastantuono in coro: "Deve restare"

Nico Paz, che ha esordito in nazionale con Scaloni, spera nella conferma del ct campione del Mondo nel 2022: "E' uno dei tecnici più importanti al mondo: mi ha fatto esordire in Nazionale A e non posso fare altro che augurarmi che continui a essere il ct dell'Argentina", ha confermato la stella del Como. Al quale si unisce il talento della Fiorentina Franco Mastantuono. "Speriamo resti, intanto continuiamo a goderci la sua presenza, per noi deve essere questa la cosa più importante dei prossimi giorni". Con Scaloni si schiera infine anche il portiere Juan Musso: "Ha ottenuto successi enormi alla guida della Seleccion, proviamo grande affetto e stima nei suoi confronti e vogliamo che faccia ciò che lo renderà felice".